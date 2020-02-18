Жители семи населённых пунктов Тверской области прошли обследование в мобильных лечебно-профилактических комплексах

За прошедшие две недели мобильные лечебно-профилактические комплексы совершили выезды в семь населенных пунктов Кимрского и Торжокского районов Тверской области. На ближайшее время запланировано обследование жителей ещё семи сел.

Мобильные лечебно-диагностические комплексы «Диагностика» были приобретены для Торжокской и Кимрской ЦРБ в конце 2019 года в рамках реализации региональной программы «Развитие первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение». С начала 2020 года комплексы запущены в работу. Они используются для оказания выездной первичной медико-санитарной помощи, прежде всего для проведения диспансеризации и профосмотров жителей малонаселенных пунктов Верхневолжья, находящихся на расстоянии более 6 км до ближайшего медицинского пункта.

Усилить работу по проведению диспансеризации граждан – задача, поставленная Губернатором Игорем Руденей. По мнению главы региона, профилактика, ранняя диагностика и своевременное лечение заболеваний – одно из ключевых направлений работы по улучшению здоровья жителей Тверской области, а значит и демографической ситуации.

В настоящее время на территории Тверской области насчитывается более тысячи населенных пунктов, где проживает до 100 человек. Наибольшее их количество - в Кимрском и Торжокском районе.

В феврале выезды запланированы в села Заполье, Климово и Большое Петрово Торжокского района, а также Ваулино, Паскино, Медведицкое и Кучино – Кимрского. Планы-графики посещения размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области в разделе «Населению». Возможны корректировки и замена дат выезда и населенных пунктов.

Мобильный комплекс «Диагностика» – это так называемый фельдшерский кабинет на колесах. Он создан на базе Газель-NEXT, оснащен системами кондиционирования, отопления, электроосвещения, мебелью, а также необходимым медицинским оборудованием, в том числе портативным УЗИ-сканером, электрокардиографом и бактерицидным ультрафиолетовым облучателем.

Пресс-служба Правительства Тверской области