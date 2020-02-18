Более 3400 семей Тверской области получили региональный подарок для новорожденных

С начала 2020 года в Тверской области вручено 1063 подарочных набора для новорожденных. Эта мера поддержки введена с 1 октября 2019 года по инициативе Губернатора Игоря Рудени. Всего с начала ее действия подарки при рождении малышей получили более 3400 семей Верхневолжья. Работа ведется в рамках реализации национального проекта «Демография».

«Национальные проекты сегодня дают возможность сделать новый шаг по улучшению демографии в регионе. Наша главная задача – это забота о семьях, материнстве и детстве», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Подарок, в который входит 58 предметов, предусмотрен при рождении и регистрации на территории тверского региона нового маленького гражданина Российской Федерации. В случае рождения двух и более детей набор предусмотрен для каждого малыша.

В подарочный набор входят постельные принадлежности, одежда и другие предметы, необходимые для ухода за ребенком. Комплект сформирован с учетом мнения жителей Верхневолжья по результатам проведенных опросов. Получить подарок можно в отделениях ЗАГС и в территориальных центрах социального обслуживания по месту жительства.

На обеспечение этой меры социальной поддержки в 2020-2021 годах в региональном бюджете предусмотрено 116,4 млн рублей ежегодно.

В Тверской области постоянно совершенствуется социальная поддержка семей с детьми.

Одна из новелл – возможность бесплатного посещения многодетными семьями государственных учреждений культуры. Дети из многодетных семей также могут бесплатно посещать физкультурно-оздоровительные и спортивные ледовые комплексы Верхневолжья, подведомственные региональному Комитету по физической культуре и спорту, для участия в массовых катаниях на льду.

В тверском регионе в настоящее время реализуется порядка 20 видов социальных выплат для семей с детьми. Это региональный материнский капитал, выплаты при рождении или усыновлении детей с учетом доходов семей, компенсация родительской платы за детский сад, материальная помощь при подготовке детей в школу и многое другое. В 2019 году по инициативе Губернатора Игоря Рудени многодетные семьи освобождены от оплаты коммунальной услуги по вывозу мусора.

С 1 января 2020-го в дополнение к уже действующим внедрен ряд новых мер: субсидии многодетным на приобретение транспортного средства, освобождение многодетных родителей от уплаты транспортного налога, предоставление матерям из многодетных семей компенсации на изготовление и ремонт зубных протезов. К 1 сентября многодетным семьям будет предоставляться поддержка на приобретение школьной формы ученикам первых и пятых классов.

В Тверской области также учреждены новые награды для семей: почетный знак «Слава отца», конкурс для многодетных семей «Лучшее семейное подворье», денежная премия победителям регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года».

Пресс-служба Правительства Тверской области