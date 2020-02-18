В 2020 году в Тверской области отремонтируют 153 км региональных дорог

В 2020 году в Тверской области в 1,5 раза вырастет протяжённость региональных дорог, включённых в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Запланирован ремонт на 7 автомобильных дорогах регионального значения общей протяженностью 153 км. В областной столице отремонтируют более 61,5 км улично-дорожной сети.

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – один из 12 проектов, инициированных Президентом России Владимиром Путиным. В Тверской области по национальному проекту в течение шести лет отремонтируют 1244 км автодорог регионального значения и 262 км улично-дорожной сети Твери.

«В рамках национального проекта в ближайшие годы мы планируем привести в нормативное состояние ключевые региональные дороги. Это социально значимые направления, магистрали, которые необходимы для реализации туристических и инвестиционных проектов. Еще одно важное направление работы – обеспечение безопасности на дорогах, в том числе обустройство пешеходных переходов с подсветкой», - считает Губернатор Игорь Руденя.

В состав национального проекта входит региональная составляющая - проект «Безопасность дорожного движения», направленный на снижение к 2024 году смертности в результате ДТП в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом.

По итогам первого года реализации национального проекта в нормативное состояние приведено 104 км региональных автодорог: Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна, Осташков - Селижарово - Ржев, Торжок - Осташков и Красномайский - Фирово. Для обеспечения безопасности дорожного движения на этих дорогах установили 856 сигнальных столбиков, 11 Г-образных опор для дублирования дорожных знаков «Пешеходный переход», 7,8 тыс. погонных метров барьерных ограждений, 961 дорожный знак, а также нанесли 615,7 тыс. погонных метров дорожной разметки, вблизи пешеходных переходов - шумовые полосы.

В 2019 году в 40 муниципальных образованиях Тверской области проведён комплекс работ по обеспечению безопасности дорожного движения на автодорогах местного значения. На эти цели из областного и местного бюджетов выделено 105,3 млн рублей. Объем и места проведения мероприятий определялись органами местного самоуправления и согласовывались с Управлением ГИБДД по Тверской области.

В муниципалитетах обустроено 243 искусственные неровности, установлено 9,6 тыс. погонных метров пешеходных ограждений, 2,2 тыс. погонных метров барьерных ограждений, 6,7 тыс. погонных метров элементов освещения, 316 светофорных объектов, 2166 дорожных знаков.

Пресс-служба Правительства Тверской области