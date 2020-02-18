На форуме «Молодежь и выборы» в Твери пройдет тематическое ток-шоу, откроются агитационная, дискуссионная и другие площадки

19 февраля в Твери пройдет областной форум «Молодежь и выборы». Событие посвящено Дню молодого избирателя в Тверской области. Его участниками станут члены молодежного парламента, клубов молодого избирателя, волонтерских организаций, школьных и студенческих органов самоуправления, учащиеся вузов и колледжей.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя считает: такие мероприятия способствуют повышению гражданской активности подрастающего поколения.

Форум пройдет во Дворце культуры «Химволокно», торжественное открытие состоится в 11:00. Будет действовать несколько тематических площадок. Запланировано ток-шоу «Молодежь и выборы» (аудитория 49), круглый стол «Площадка молодежного парламента» (аудитория 47), дискуссионная площадка «Успешные практики ученического самоуправления» (аудитория 5).

Кроме того, в большом зале пройдет конкурс «Агитационная площадка» и «Разговор на равных» – блиц-диалог с председателем избирательной комиссии Тверской области. В фойе ДК будет работать интерактивная «Ярмарка молодежных идей».

Торжественное закрытие форума, подведение итогов и награждение победителей состоится в 15:30.

Пресс-служба Правительства Тверской области