В Твери прошел первый круглый стол Российского исторического общества о роли водных путей в истории России и мировой политики

17 февраля в Тверском императорском дворце Российское историческое общество совместно с АО «Объединенная судостроительная корпорация» провели круглый стол «Водные пути в истории России и мировой политики». Мероприятие в Твери открыло цикл тематических круглых столов, которые РИО совместно с АО «ОСК» планирует провести в течение 2020 года.

Событие приурочено к 550-летию путешествия тверского купца Афанасия Никитина в Индию. По мнению Губернатора Игоря Рудени, такие мероприятия играют важную роль в сохранении исторического наследия страны и Верхневолжья.

В круглом столе приняли участие член Президиума Российского исторического общества, исполнительный директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский, вице-президент АО «Объединенная судостроительная корпорация» Джахан Поллыева, председатель Совета директоров ООО «ЗАВИДОВО Девелопмент» Сергей Бачин, директор Тверской областной картинной галереи Татьяна Куюкина, председатель Совета Ассоциации Тверских землячеств Сергей Спиридонов.

Также на мероприятие были приглашены члены Совета отделения РИО в Твери, представители Архивного отдела Тверской области, Тверского государственного университета и других организаций.

Первый круглый стол Российского исторического общества был посвящен образам Афанасия Никитина в истории и культуре России. Речь шла о роли его путешествия в Индию с точки зрения развития экономики, международных отношений.

Константин Могилевский и Джахан Поллыева отметили высокую значимость «Хожения за три моря» – путевых заметок знаменитого путешественника. По мнению экспертов, это произведение представляет большой интерес для лингвистов, историков и экономистов.

Участники круглого стола также затронули тему путешествия Екатерины II по Волге на галере «Тверь». «Волжский вояж» императрицы длился с 2 (13) мая по 5 (16) июня 1767 года, включал посещение прибрежных городов, монастырей и достопримечательных мест. По итогам обсуждения выдвинута инициатива о проведении отдельной конференции, посвященной этому событию.

Пресс-служба Правительства Тверской области