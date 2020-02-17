Кино и видеостудии Тверской области стали победителями Всероссийского фестиваля детского и юношеского кино во Владивостоке

Детские кино и видеостудии Тверской области вошли в число победителей XX Всероссийского фестиваля детского и юношеского кино «Веселая ларга», который проходил во Владивостоке.

Всего в этом году в крупнейшем фестивале, который объединяет юных кинематографистов и тележурналистов, приняли участие более 1000 человек. Представители Верхневолжья стали лауреатами и дипломантами фестиваля в номинациях «Игровое кино», «Документальное кино», «Телерепортаж».

В Тверской области развитию и популяризации киноискусства уделяется большое внимание. По поручению Губернатора Игоря Рудени в 2019 году в Верхневолжье прошел фестиваль детского любительского кино «Мы нашей памяти верны». Событие будет проводиться в Тверской области ежегодно в рамках празднования Дня Победы.

В номинации «Игровое кино» воспитанники Тверского суворовского военного училища были удостоены диплома I степени за фильм «30 минут» и за фильм «Оживший Теркин».

Детская видеостудия «Орион» средней школы №10 города Бологое награждена дипломом II степени за фильм «Взаперти». В этой же номинации дипломом II степени за фильм «Монологи» и диплом III степени за фильм «Рыцарь школьного двора» отмечена образцовая детская телестудия «Метроном» из Вышневолоцкого городского округа.

В номинации «Телерепортаж» диплом I степени получил видеоролик «Ко дню учителя» от медиацентра «Взгляд», который работает при средней школе №53 города Твери, диплом III степени - видеоролик «Вокруг 1\4», снятый участниками детской народной кино-видеостудии «Калинка» Кашинского городского округа.

В номинации «Документальное кино» сразу два тверских коллектива были удостоены высоких оценок жюри. Лауреатами I степени стал медиацентр «35 меридиан» из Удомельской гимназии №3 им. О.Г. Макарова (фильм «Северный морской путь») и видеостудия Тверского суворовского военного училища (фильм «Афанасий Никитин «Хождение за три моря». Начало пути»). Дипломом III степени в этой номинации была награждена студия «Истоки» из посёлка Рамешки за фильм «Деревня Агафониха».

Участие лучших детских кино и видео коллективов Верхневолжья в крупном форуме было организовано Тверским областным Домом народного творчества.

Пресс-служба Правительства Тверской области