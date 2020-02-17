В Тверской области начала действовать новая мера поддержки многодетных семей - бесплатное посещение государственных учреждений культуры и спорта Верхневолжья

В Верхневолжье начала действовать новая мера поддержки многодетных семей. Теперь они могут бесплатно посещать государственные учреждения культуры и спорта. Решение принято по инициативе Губернатора Игоря Рудени. Воспользоваться данной мерой могут многодетные семьи не только тверского, но и других регионов страны.

«По инициативе Президента Владимира Путина в этом году существенно расширена система поддержки семей с детьми. Очень важно, чтобы меры не ограничивались только выплатами, – считает Игорь Руденя. – Поддержка должна оказываться также по комплексному и качественному развитию детей из многодетных семей. Это касается культурных и спортивных учреждений, которые могут посещать дети, а также развития системы дополнительного образования. Наличие таких возможностей является положительным фактором при принятии решения о расширении состава семьи».

Многодетные семьи могут бесплатно посещать музеи и выставки Тверского государственного объединенного музея и его филиалов, областной картинной галереи и областного Дома народного творчества в любой рабочий день учреждений. Ранее дети из многодетных семей имели возможность один раз в месяц бесплатно посещать государственные музеи. С введением новой нормы музеи и выставки смогут посещать бесплатно и дети, и родители. Для этого необходимо на кассе предъявить удостоверение многодетной семьи.

Дети из многодетных семей также могут бесплатно посещать физкультурно-оздоровительные и спортивные ледовые комплексы Верхневолжья, подведомственные Комитету по физической культуре и спорту, для участия в массовых катаниях на льду. Ранее на детей при посещении данных учреждений необходимо было покупать льготный билет. Данную меру поддержки Игорь Руденя поручил дополнить бесплатным посещением для детей из многодетных семей хоккейных матчей команды «Динамо».

Кроме того, Губернатор поручил Комитету по делам культуры региона проработать механизм предоставления многодетным льготы на покупку билетов в театры и филармонию через онлайн кассу. Сейчас вопросы прорабатываются областными ведомствами.

За последние годы в тверском регионе количество многодетных семей выросло на 23 %: с 9967 в 2016-м году до 12237 в 2019 году. Планируется, что расширение государственной поддержки позволит к 2024 году увеличить это число более чем до 15000 в 2025 году.

В тверском регионе в настоящее время реализуется порядка 20 видов социальных выплат для семей с детьми. Это региональный материнский капитал, выплаты при рождении или усыновлении детей с учетом доходов семей, компенсация родительской платы за детский сад, материальная помощь при подготовке детей в школу и многое другое.

С 1 января в дополнение к уже действующим внедрен ряд новых мер: субсидии многодетным на приобретение транспортного средства, освобождение многодетных родителей от уплаты транспортного налога, предоставление матерям из многодетных семей компенсации на изготовление и ремонт зубных протезов. К 1 сентября многодетным семьям будет предоставляться поддержка на приобретение школьной формы ученикам первых и пятых классов.

В Тверской области также учреждены новые награды для семей: почётный знак «Слава отца», конкурс для многодетных семей «Лучшее семейное подворье», денежная премия победителям регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года».

В 2019 году по инициативе Игоря Рудени многодетные семьи освобождены от оплаты коммунальной услуги по вывозу мусора. С 1 октября 2019-го каждой семье Верхневолжья, где родился ребёнок, вручается подарочный набор из 58 предметов детских принадлежностей.

Пресс-служба Правительства Тверской области