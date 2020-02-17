Спортсмены из Тверской области завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали на всероссийском турнире по джиу-джитсу

Представители Тверской области завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали на Чемпионате России по джиу-джитсусреди мужчин и женщин, а такжена первенствах России среди юниоров и юниорок до 18 лет и среди юношей и девушек до 14 лет.Турнир прошел с 13 по 16 февраля в Санкт-Петербургеи собрал более 1000 сильнейших спортсменов со всей страны.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, одним из приоритетов в регионе является создание условий для развития спортсменов, которые сегодня достойно представляют регион на состязаниях всероссийского и международного уровней. Эта работа ведется в рамках Стратегии развития физкультуры и спорта в Тверской области до 2024 года.

Турнир, который прошел в Санкт-Петербурге –в числе самых крупных и статусных спортивных соревнований по джиу-джитсу. На протяжениитрех дней лучшие борцы страны сражались за медали в трех дисциплинах: «Файтинг» (бои), «Не-ваза» (борьба лёжа) и «Доу-систем» (като парное).

Тверскую область на турнире представляли члены сборных команд региона и России, воспитанники спортшкол из Твери, Конаково, Кашина, Ржева, Вышнего Волочка и пос. Калашниково.

В итоге пятеро спортсменов завоевали золотые медали Чемпионата России в дисциплине «Файтинг»: Игорь Филиппов, Анзор Ахтаханов, Анастасия Кондрат, Карина Карасёва и Алина Сударикова. Серебряные медали – у Даниила Аникинаи Ильи Чаркина, бронзовые – у Александра Кириллова и Михаила Смирнова. В дисциплине «Не-ваза» бронзу взяла Алина Сударикова, в «Доу-систем» – Юрий Расол и Анастасия Кондрат.

На первенстве России среди юниоров и юниорок до 18 лет в категории «Файтинг» серебряные медали завоевали Ольга Сорокина, Светлана Михайлова, Виктория Шефер и Оксана Белова.Бронзовые – Кирилл Шутяев и Эльвина Аширова. В «Доу-систем» бронзы удостоены Александр Судариков и Никита Мельников.

Золото первенства России среди юношей и девушек до 14 лет в дисциплине «Файтинг» взяли Александр Гусев и МихаилШапорев. Серебро – Карина Аширова, Надежда Шефер, Арина Налимова и Полина Маслобоева.Бронзу – Серафим Баженов и Анастасия Тарасова.

Для спортсменов ВерхневолжьяЧемпионат и первенства России – это шанс отобраться в основной состав сборных команд России на Чемпионат и первенства Европы, которые пройдут в Иерусалиме и Санкт-Петербурге в июне и сентябре текущего года.

Пресс-служба Правительства Тверской области