В Тверской области в 2020 году будут открыты два центра амбулаторной онкологической помощи

В 2020 году в Тверской области в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» запланировано открытие двух центров амбулаторной онкологической помощи - на базе Центра специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева и Вышневолоцкой центральной районной больницы.

Совершенствование работы по профилактике и лечению онкозаболеваний – одна из ключевых задач национального проекта. Приоритетное направление – повышение качества и развитие высокотехнологичной медицинской помощи, считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Также будет продолжено укрепление материально-технической базы Тверского областного онкологического диспансера. В 2020 году в отделении радиотерапии планируется установка нового линейного ускорителя и компьютерного томографа.

В Тверском областном онкологическом диспансере в рамках национального проекта «Здравоохранение» уже установлено 67 единиц нового оборудования. На эти цели было направлено порядка 315 млн рублей.

В настоящее время все оборудование введено в эксплуатацию, активно используется и помогает в борьбе с выявлением, диагностикой и лечением онкологических заболеваний. Благодаря обновлению оборудования увеличилось количество проводимых операций и значительно расширен их спектр. Теперь в Твери можно проводить операции, которые раньше были доступны только в федеральных центрах.

Всего на реализацию национального проекта «Здравоохранение» в 2020 году направят 2,1 млрд рублей.

Средства по нацпроекту предусмотрены на развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи, включая установку модульных фельдшерско-акушерских пунктов. В 2020 году в муниципалитетах Тверской области появится 16 новых ФАПов в 15 муниципальных образованиях.

По региональной программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» планируется закупка 121 единицы специализированного оборудования для 7 медицинских учреждений региона. В их числе - Областная клиническая больница, региональный сосудистый центр Ржевской ЦРБ, Городские клинические больницы №6 и №7 города Твери.

Среди других мероприятий национального проекта «Здравоохранение» - развитие детского здравоохранения, включая обновление медицинского оборудования в детских поликлиниках региона, а также обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами, предоставление 550 единовременных выплат врачам-студентам, обучающимся по целевому направлению в Тверском государственном медицинском университете.

В 2019 году были произведены ежегодные денежные выплаты 299 студентам-целевикам.

Также по нацпроекту в прошлом году произведена закупка медицинского оборудования обширного спектра, в том числе два мобильных лечебно-профилактических комплексов «Диагностика» для Торжокской и Кимрской ЦРБ, 6 единиц рентгеновских диагностических стационарных комплексов для детских поликлиник Бежецкой, Вышневолоцкой, Конаковской, Ржевской, Торопецкой ЦРБ, Городской клинической детской больницы №3, приобретено два компьютерных томографа для Областной клинической больницы и Городской клинической больницы № 7 .

Пресс-служба Правительства Тверской области