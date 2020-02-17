Игорь Руденя определил задачи по развитию Тверского государственного объединенного музея и филиалов учреждения в Верхневолжье

Губернатор Игорь Руденя провел встречу с Ириной Репиной, которая назначена руководителем Тверского государственного объединенного музея. Обсуждалось развитие учреждения и его филиалов в районах Верхневолжья.

«Необходимо активно развивать филиальную сеть музея. Важно создать в регионе современное музейное пространство, обеспечить работу квалифицированных экскурсоводов. Наши учреждения должны конкурировать с лучшими музеями страны. При этом акцент нужно делать на истории Верхневолжья, разных периодах развития нашего региона», - сказал Игорь Руденя.

Первостепенной задачей Губернатор назвал развитие музейных точек в крупных городах Тверской области – Осташкове, Ржеве, Калязине, Кашине и других городах. Игорь Руденя поручил разработать концепцию развития музейного пространства региона. Еще одна задача – приведение учреждений в порядок, их ремонт и реставрация. Особое внимание уделяется развитию Тверского императорского дворца, который является культурным центром областной столицы.

Тверской государственный объединенный музей (ТГОМ) – один из крупнейших в стране музейных объединений, где хранятся документальные и материальные свидетельства, связанные с историей России и Тверского края.

Музей был основан в 1866 году как историко-археологический по инициативе Тверского губернского статистического комитета. Комиссию по его созданию возглавил губернатор Пётр Романович Багратион.

Накануне 1917 года музей был одним из богатейших провинциальных хранилищ древностей – здесь находилось 18 тыс. экспонатов: около 7000 свитков, свыше 900 рукописей, архивы дворянских родов, более 150 старопечатных книг. К 1941 году в фондах насчитывалось свыше 100 тыс. единиц хранения. В период немецко-фашистской оккупации практически все коллекции музея были утрачены, сохранилось около 2% разрозненных предметов. В последующем коллекции активно пополнялись.

Музейное объединение, центром которого стал Тверской (Калининский) краеведческий музей, было создано в 1977 году. Сейчас в его составе – 32 филиала в 19 районах Тверской области. Методическим центром объединения является Тверской краеведческий музей. В фондах музея хранится почти 1 млн единиц хранения. Это предметы археологии, книги, документы досоветского периода, фото-, кино- и фономатериалы, архивно-рукописный фонд, коллекция этнографических материалов, оружие и многое другое. Кроме того, в филиалах созданы разделы по Великой Отечественной войне.

Среди ученых России и ближнего зарубежья большой популярностью пользуются научные археологические семинары «Тверская земля и сопредельные территории в древности», которые вот уже более 10 лет проводит Тверской музей.

ТГОМ дважды становился победителем конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире». В рамках международной ежегодной премии «Лидеры туриндустрии-2011» учреждение удостоено премии в номинации «Лучший музей России по военно-патриотической работе среди разных категорий населения».

Большое внимание ТГОМ уделяет детской аудитории, в музее используются интерактивные формы работы с подрастающим поколением. В 2005 году в объединении создан Детский музейный центр.

По итогам 2019 года музей посетили более 354 тысяч человек, здесь проведено свыше 5300 экскурсий и 2400 интерактивных занятий, 650 массовых мероприятий и 600 лекций. Ежегодно эти показатели увеличиваются.

Пресс-служба Правительства Тверской области