В Тверской области создана площадка для стажировки молодых журналистов

Начинающие корреспонденты тверской студии «Юный журналист» проходят стажировку в «РИА Верхневолжье». В течение трех месяцев юнкоры будут писать статьи, брать интервью, делать обзоры, пробовать себя в реальной журналистике. Создать площадку, на которой молодые журналисты смогут обучаться и публиковать свои материалы – поручение Губернатора Игорь Руденя на встрече с юнкорами 31 января.

«Несмотря на юный возраст, у вас очень взрослые взгляды на жизнь. От того, как вы будете освещать в своих статьях происходящее в регионе и стране, какие будете ставить акценты, зависит формирование вашего читателя, мнение и позиция людей», – отметил Игорь Руденя, общаясь с молодыми журналистами.

Стажировку в «РИА Верхневолжье» проводит руководство портала «Тверьлайф». Ребята получили свои первые задания, и многие с ними уже удачно справились. Например, Станислав Куренков выпустил свое первое блиц-интервью с финалистом конкурса «Учитель года-2020».

На встрече Игоря Рудени с юнкорами была озвучена еще одна инициатива – ввести отдельную номинацию для стипендиатов конкурса «Молодые дарования Тверской области».

Отдельной темой стало трудоустройство молодежи в Тверской области, сохранение молодых кадров Верхневолжья. Ключевые направления работы областного Правительства для решения этих задач – создание новых рабочих мест, в том числе в малом и среднем бизнесе, развитие института наставничества, организация практики на производствах для старшеклассников и студентов.

Большое внимание уделяется созданию современного образовательного пространства.

В 2020 году в Тверской области планируется открыть 30 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Они будут организованы в 29 муниципальных образованиях региона в рамках реализации в Верхневолжье национального проекта «Образование».

По национальному проекту предусмотрено внедрение инновацией в образовании. Так, на 2020 год запланировано создание Центра цифрового образования «IT-куб» в Удомельском городском округе. Обучаться в Центре смогут не менее 800 детей. В прошлом году первый такой Центр был открыт в Твери, где школьники от 8 до 17 лет могут освоить востребованные языки программирования, учатся писать приложения для мобильных устройств, работать с данными, создавать виртуальную реальность, самостоятельные виртуальные проекты.

Ещё одной высокотехнологичной площадкой для образования детей станет создание мобильного технопарка «Кванториум». Это позволит обучать технологиям будущего ребят из муниципальных образований Тверской области и проводить занятия по робототехнике, программированию, промышленному дизайну и другим направлениям.

По проекту «Современная школа» ведётся строительство нового образовательного учреждения – школы в микрорайоне Радужный в Твери. Общеобразовательное учреждение рассчитано на 1224 места и будет построено по тому же проекту, что и Центр образования в микрорайоне «Брусилово», который начал работу в 2020 году.

Пресс-служба Правительства Тверской области