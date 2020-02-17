Решение Игоря Рудени о бесплатном посещении многодетными семьями музеев и выставок отмечено в рейтинге «Губернаторская повестка»

Принятое на прошлой неделе губернатором Игорем Руденей решение о предоставлении возможности многодетным семьям Тверской области бесплатно посещать музеи и выставки в любой рабочий день государственных учреждений вошло в рейтинг «Губернаторская повестка», опубликованный сегодня на сайте фонда развития общественных связей «Петербургская политика».

«По инициативе Президента Владимира Путина в этом году существенно расширена система поддержки семей с детьми. В Тверской области будут также приняты дополнительные меры поддержки. Очень важно, чтобы система мер не ограничивалась только выплатами. Поддержка должна оказываться также по комплексному и качественному развитию детей из многодетных семей, это касается культурных и спортивных учреждений, которые могут посещать дети, это развитие системы дополнительного образования. Наличие дополнительных возможностей является положительным фактором при принятии решения о расширении состава семьи», – подчеркнул губернатор Игорь Руденя.

Ранее дети из многодетных семей имели возможность один раз в месяц бесплатно посещать государственные музеи. С введением новой нормы уже в ближайшее время музеи и выставки смогут посещать бесплатно и дети, и родители в любой рабочий день учреждений без ограничений.

Кроме того, губернатор поручил комитету по делам культуры региона проработать механизм предоставления многодетным семьям льготы на покупку билетов в театры и филармонию через онлайн-кассу.

Также принято решение о бесплатном посещении детьми из многодетных семей государственных физкультурно-оздоровительных и спортивных ледовых комплексов Верхневолжья. В настоящее время на детей при посещении данных учреждений необходимо покупать льготный билет. Данную меру поддержки Игорь Руденя поручил дополнить бесплатным посещением для детей из многодетных семей хоккейных матчей команды «Динамо».

Рейтинг «Губернаторская повестка» составляется еженедельно фондом развития общественных связей «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс». В исследовании отмечаются ключевые инициативы, решения, поручения и заявления глав субъектов РФ.