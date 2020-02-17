Тверская городская общественная организация «Клуб «Надежда» отмечает 30-летие со дня создания

17 февраля во Дворце культуры «Пролетарка» состоится торжественное мероприятие в честь 30-летия Тверской городской общественной организации инвалидов «Клуб «Надежда».

За 30 лет «Надежде» удалось объединить более 200 человек, в том числе 43 ребенка, вселить в каждого из них уверенность в завтрашнем дне, обеспечить социальную адаптацию и интеграцию в общество.

По мнению Губернатора Игоря Рудени важно, чтобы люди с ограниченными возможностями были вовлечены в активную жизнь, участвовали в общественных и культурных мероприятиях.

Тверская область является участником программы «Доступная среда». Одно из главных направлений – адаптация объектов социальной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями здоровья. Это учреждения здравоохранения, соцзащиты, образования, культуры, спорта.

Также предусмотрена поддержка в организации отдыха людей с инвалидностью, обучение специалистов, оказывающих реабилитационные услуги, и другие мероприятия.

В 2020 году на реализацию программы «Доступная среда» в Тверской области предусмотрено более 20 млн рублей, из них 15,5 млн рублей – средства областного бюджета, 4,7 млн рублей – федерального.

На протяжении последних 18 лет коллективом руководит Нина Макаренко. Клуб «Надежда» реализует ряд социально значимых программ: «Мы вместе» совместно с геронтологическим центром, «Наши школьные друзья» совместно с учащимися и педагогами школы №20 г. Твери. В составе организации работаю кружки по кружевоплетению на коклюшках, изготовлению бижутерии, оформлению кукол для собственного кукольного театра, а также ансамбль «Поющие сердца».

В день 30-летия общественной организации гостей праздника ждут мастер-классы и различные выставки, подготовленные членами организации, праздничный концерт. Мероприятие состоится в большом концертном зале ДК «Пролетарка». Начало в 12.00.

Пресс-служба Правительства Тверской области