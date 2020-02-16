На Неделе тверской книги представят материалы о знаменитом российском сыроделе Николае Верещагине

16 февраля на XXVI Неделе тверской книги в библиотеки им. А.М. Горького состоится презентация третьего и четвертого сборников историко-краеведческой серии «Завидовские чтения». В том числе в нее вошли материалы о знаменитом российском сыроделе Николае Верещагине, который создал в Конаковском районе Тверской области первую в России сырную артель. Ежегодно в регионе проходит фестиваль сыра в честь этого события.

Также сегодня состоится презентация сайта «Тверской край» областного краеведческого общества при участии его председателя Михаила Строганова и ведущих краеведов региона. Новую книгу стихотворений представит Любовь Гордеева из Лихославля.

В 13:00 в актовом зале состоится концерт тверских композиторов «Музыкальное приношение». В нем примут участие лауреат премий Губернатора Тверской области, член Союза композиторов России Константин Тушинок, член Союза композиторов России Алексей Сумелиди, народный коллектив «Росинки», лауреаты международных конкурсов Елена Романюк (сопрано), Светлана Алексеева (фортепиано) и другие артисты.

Губернатор Игорь Руденя считает Неделю тверской книги важным культурным событием в жизни региона, направленным на приобщение к чтению молодёжи, сохранение исторического наследия нашего края.

Неделя стартовала 11 февраля. Ежегодно она объединяет авторов, писателей, художников, музыкантов, журналистов, краеведов, издателей, читателей, библиотекарей тверского и других регионов страны.

На церемонии открытия мероприятия представлена выставка «Тверская книга – 2019», демонстрирующая около 500 изданий, прошло награждение лауреата ежегодной областной литературной премии им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. Также состоялось вручение «Приза симпатий библиотекарей авторам, издателям и читателям за бескорыстное и плодотворное сотрудничество с тверскими библиотеками», диплома «Открытие года». Дан старт благотворительной акции «Книги для тверских библиотек», которая служит пополнению фондов.

Программа 26-й Недели тверской книги насыщена разнообразными событиями, в том числе посвященными юбилейным датам. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов состоялась встреча с Марией Любимовой, внучкой Героя Советского Союза М.В. Смирновой; к 160-летию Тверской областной библиотеки – презентация проектов главной библиотеки региона; к 25-летию выхода в свет монографии Э. Клюга «Княжество Тверское (1247-1485 гг.)» – вечер с участием редакционного совета книги.

Также в программе Недели – презентации книг Д. Подушкова «Граф Аракчеев с озера Удомля», Е. Борисова «Автопортрет на фоне снегопада», А. Головкина «Деревенские нэпманы», Ф. Батыргареева «Метрические книги мусульман города Твери», В. Савельева «Тверской императорский дворец: таинства высочайшего быта», М. Соколовой «Повести и рассказы о Родине» и других.

Кроме того, в рамках Недели наградили победителей и лауреатов III Областного творческого конкурса для читающей молодёжи «Пушкин. Театр. Тверь», приуроченного к 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина и Году театра в России. Открылась выставка работ участников IV Петербургской Международной биеннале детского творчества «Буква. Слово. Книга», прошла научная конференция «Исаковские чтения: древнерусская литература и современность».

В Горьковке читатели могут не только посмотреть выставки и посетить мероприятия, но и выбрать лучшую тверскую книгу 2019 года. Итоги голосования «Лучшая книга – 2019. Выбор читателя» будут подведены на закрытии книжного праздника 17 февраля.

По окончании Недели в библиотеке им. А.М. Горького выставка «Тверская книга 2019» продолжит свою работу в библиотеках области.

Пресс-служба Правительства Тверской области