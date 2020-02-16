Литературный конкурс «Vita.ТЮЗ» в Тверской области посвятили Году памяти и славы

В Тверской области идет прием заявок на II региональный литературный конкурс «Vita.ТЮЗ». В 2020-м он посвящен Году памяти и славы. Конкурс проводит Фонд поддержки Театра юного зрителя «стАРТ» при участии Правительства Тверской области.

«Сегодня Тверской Театр юного зрителя по праву является одним из лидеров культурной жизни не только в нашем регионе, но и за его пределами. Сочетание лучших театральных традиций и новаторского подхода – слагаемые эффективной деятельности учреждения на протяжении многих десятилетий», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В основе конкурса от ТЮЗа – сохранение и передача исторической памяти о Великой Отечественной войне через литературные произведения, популяризация современной драматургии о войне, патриотическое воспитание. В конкурсе могут принять участие как молодые, так и уже состоявшиеся авторы с поэтическими, прозаическими произведениями и драматургией.

Прием заявок на конкурс продлится до 21 февраля. На данный момент в адрес организаторов уже поступило более 250 заявок от участников в возрасте от 14 до 79 лет. Правила участия, порядок и сроки проведения конкурса можно посмотреть на сайте театра https://tuz-tver.ru/tolko-dlja-vas/konkurs-vita-tjuz.html.

2020-й объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом памяти и славы. 10 января на площадке новой школы в «Брусилово» Твери дан старт Году памяти и славы в Верхневолжье.

Торжества в честь 75-летия Великой Победы 9 мая пройдут во всех муниципальных образованиях региона. Запланирована прямая трансляция ключевых мероприятий: Парада Победы в Москве и основных торжеств в городах воинской славы Твери и Ржеве.

Традиционно в одно и то же время – в 15:00 в Твери, Ржеве и других муниципалитетах пройдёт шествие «Бессмертного полка». В 19:00 будет объявлена Всероссийская минута молчания. В 22:00 состоится праздничный салют.

Регион по традиции присоединится к федеральным и международным проектам «Георгиевская ленточка», «Улицы Героев», «Письмо Победы», «Поклонимся великим тем годам».

Одним из ключевых событий празднования в 2020 году 75-летия Победы станет открытие в Тверской области Ржевского мемориала Советскому солдату. Монумент создается возле деревни Хорошево в Ржевском районе.

Пресс-служба Правительства Тверской области