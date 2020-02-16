Тверской императорский дворец проводит вечер, посвященный юбилею живописца Венецианова

16 февраля в 16:00 в Тверском императорском дворце пройдет вечер, посвященный 240-летию со дня рождения знаменитого русского художника Алексея Венецианова.

Сегодня областная картинная галерея, расположенная в императорском дворце, развивается как современный музейный центр мирового уровня. По мнению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, учреждение вносит важный вклад в приобщение жителей и гостей Верхневолжья к искусству, проводит знаковые культурные мероприятия.

Гостей воскресного вечера ждет прогулка по залам Тверского императорского дворца и рассказ об известном живописце. В восточной башне будет представлен один из маленьких шедевров Венецианова – пастельный портрет «Мальчик».

Алексей Зинатулин в сопровождении цифрового баяна Натальи Петровой разыграет повесть А.С. Пушкина «Станционный смотритель». А то, как выглядела почтовая станция пушкинских времен, можно увидеть на полотне дочери художника Александры Венециановой.

Справки по телефонам: (4822) 34-31-56, 34-62-43.

Пресс-служба Правительства Тверской области