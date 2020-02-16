Тверская область вошла в топ-25 самых доступных регионов для оздоровительного отдыха

Туристический портал ТурСтат составил рейтинг регионов России с самым недорогим лечебным и оздоровительным отдыхом в санаториях зимой и весной. В топ-25 регионов России по доступности отдыха и лечения вошла Тверская область.

Рейтинг составлен по данным сервиса бронирования путевок Санатории-России.рф. В регионах России с самым доступным отдыхом в санатории стоимость одного дня с проживанием, питанием и лечением составит до 1,6 тыс. рублей в день. В Тверской области можно посетить санатории с ценой до 1,4 тыс. рублей в день.

В топ-25 также вошли Тульская, Тамбовская, Челябинская, Липецкая, Орловская области, Приморский край, Республика Марий Эл, Крым, Башкортостан, Хакасия, Забайкальский край, Республика Татарстан, Хабаровский край, Удмуртия, Карачаево-Черкесия и другие регионы.

«Туристическая отрасль, в которой задействован средний и малый бизнес, сегодня является самым комплексным инструментом развития региональной экономики. Развивая туризм, мы преображаем свои муниципалитеты, малые города, исторические места», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Тверская область пользовалась большой популярностью в период новогодних каникул – Верхневолжье посетили более 158 тысяч туристов. Отели и гостиницы региона в среднем были загружены на 85%, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Министерства туризма Тверской области, самыми популярными территориями для посещения, согласно отчетам по загрузке отелей, стали Тверь, Старица и Старицкий район, Торжок и Селигер. Вырос спрос на загородное проживание, отели со SPA процедурами и event-программами.

Стабильно высоким остается спрос на однодневные и двухдневные туры в область. Это подтверждают крупнейшие региональные туроператоры и организаторы авторских экскурсий в Торжок, Старицу, Вышний Волочек, Бежецк, Лихославль, Калязин и Кимры.

Пресс-служба Правительства Тверской области