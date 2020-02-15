Твери прошёл торжественный митинг в честь 31-й годовщины окончания боевых действий в Афганистане

15 февраля в Твери у мемориала Воинам-интернационалистам прошёл торжественный митинг, посвященный 31-й годовщине окончания боевых действий в Афганистане. Губернатор Тверской области Игорь Руденя направил приветственный адрес участникам мероприятия – ветеранам боевых действий, представителям общественных объединений «Российский союз ветеранов Афганистана», «Боевое братство» и других организаций, членам семей погибших в Афганистане воинов.

«С честью выполняя боевые задачи, воины-интернационалисты защищали национальные интересы и безопасность нашей Родины, обеспечивали надежный заслон на пути распространения международной террористической угрозы. Мужество и беззаветная верность присяге бойцов Ограниченного контингента советских войск в Афганистане навсегда останутся в истории Отечества и в наших сердцах. Сегодня, сохраняя традиции патриотизма и воинского братства, ветераны боевых действий ведут важную общественную деятельность, воспитывают подрастающее поколение на собственном примере, поддерживают семьи своих товарищей», - говорится в приветственном адресе от Игоря Рудени.

В мероприятии приняли участие председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, депутат Государственной Думы РФ Сергей Веремеенко, главный федеральный инспектор по Тверской области Игорь Жуков и другие почётные гости.

Участники митинга почтили минутой молчания память погибших в ходе боевых действий, возложили цветы к мемориалу воинам-интернационалистам.

По окончании торжественного митинга на стадионе Тверского Суворовского военного училища прошли показательные выступления 45-й отдельной гвардейской бригады специального назначения воздушно-десантных войск.

В составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане воевали более 3600 уроженцев Тверской области. 112 из них не вернулись домой.

Ветеранам и инвалидам боевых действий оказываются меры поддержки. Это выплаты на строительство или приобретение жилья, компенсации расходов на оплату жилья, льготы на проезд в городском и пригородном общественном транспорте, различные виды социальных услуг. Средства на эти цели выделяются из федерального и областного бюджетов.



Пресс-служба Правительства Тверской области.