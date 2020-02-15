25 произведений о Великой Отечественной войне прозвучат в программе «Дорогами войны» со сцены ДК «Пролетарка»

15 февраля в 14:00 областной Дворец культуры «Пролетарка» приглашает жителей и гостей Твери на концертную программу «Дорогами войны» творческого коллектива «Эдельвейс». Событие посвящено празднованию в 2020 году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Очень важно ответственно отнестись к подготовке к этой дате – знаковой для ветеранов, жителей нашего региона и всей страны, чтобы мероприятия не были проведены формально и охватили всех жителей региона. Особо отмечены должны быть Тверь и Ржев – города воинской славы, города воинской доблести Зубцов и Белый, Калининский район», – отметил Губернатор Игорь Руденя на одном из заседаний оргкомитета «Победа».

Программа «Дорогами войны» – это спектакль в трех действиях, посвященный довоенному времени, войне и победной весне 1945-го через песенное и поэтическое творчество того времени.

На сцене ДК «Пролетарка» прозвучат 25 произведений о Великой Отечественной войне: «Довоенный вальс», «До свидания, мальчики», «Снег на погонах», «Смуглянка», «Это просто война», «В землянке», «Жди меня», «Журавли» и многие другие. В завершение концерта прозвучит народная песня о Великой Отечественной – «День Победы».

В Тверской области в настоящее время идёт активная подготовка к 75-летию Великой Победы. Мероприятия в честь знаковой даты охватят все муниципальные образования Верхневолжья. Одним из ключевых событий празднования станет открытие Ржевского мемориала Советскому солдату.

30 января Губернатор Игорь Руденя вместе с фронтовиками принял участие в мероприятии по установке центрального монумента Ржевского мемориала Советскому солдату. В Ржеве глава региона также вручил ветеранам памятные юбилейные медали «75 лет Победы».

Пресс-служба Правительства Тверской области