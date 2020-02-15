В Твери на копейном турнире «Владычий полк» пройдут реконструкторские бои для молодежи

15 февраля в 15:00 в Тверском машиностроительном колледже состоится молодежный копейный турнир «Владычий полк», приуроченный к Дню православной молодежи. К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 лет до 21 года.

Турнир «Владычий полк» – часть программы по патриотическому воспитанию молодежи, разработанной группой православных молодежных организаций. Его отличительной чертой является непосредственное погружение участников в русскую этнокультурную среду.

Молодым людям на безвозмездной основе предоставят необходимую амуницию – русскую национальную одежду, доспехи, щиты и копья для участия в поединках.

Устроители копейного турнира «Владычий полк» – Отдел по делам молодежи Тверской епархии, областная историко-этнографическая общественная организация «Спас», детская общественная организация «Дружина православных следопытов Святого Благоверного Великого Князя Михаила Тверского», Тверской православный молодежный клуб «Сеятель».

Вход для участников и зрителей свободный (при предъявлении паспорта). Гостей ждут по адресу: г. Тверь, бульвар Шмидта, д. 15/13.

Дополнительная информация на https:// vk.com/vladpolk, по телефону 8-904-013-45-11 и по адресу seyat@mail.ru.

Пресс-служба Правительства Тверской области