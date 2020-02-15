В столице Верхневолжья состоится презентация книги о Тверском императорском дворце

15 февраля в Славянском зале Тверской областной универсальной научной библиотеки им.А.М. Горького состоится презентация новой книги Вячеслава Савельева «Тверской императорский дворец: таинства Высочайшего быта».

«Тверской императорский дворец – культурная жемчужина нашей области, достояние всей России. Неоднократно в стенах дворца принимались важные решения и происходили события, которые влияли на судьбу не только тверской земли, но и всей России. Сегодня здесь формируется современный культурный центр города Твери», - считает Губернатор Игорь Руденя.

В книге объединены исследования о повседневном бытовании резиденции с чертами авторского путеводителя. Несомненным достоинством издания стал богатый визуальный ряд. Каждая страница снабжена иллюстрациями и фотографиями, отсылающими читателя к тому или иному событию из истории дворцового ансамбля.

Презентация книги, встреча с автором и издательской командой состоится в 18:00 по адресу: г. Тверь, Свободный переулок, д.28. Справки по телефону: (4822) 32-19- 33.

Комплекс Тверского императорского дворца является образцом парадной архитектуры XVIII-XIX веков. К нему относятся главный корпус, флигель, каретный сарай, конюшня, гауптвахта, Дворцовый сад, оранжерея, здание бывшего реального училища. В 2012 году началась реставрация объекта по проекту Министерства культуры РФ и Международного банка реконструкции и развития «Сохранение и использование культурного наследия в России». Из федерального бюджета на эти цели было направлено более 3 млрд рублей. Тверской императорский дворец был официально открыт после реставрации в ноябре 2017 года.

Тогда же по инициативе Губернатора Игоря Рудени в Тверской области стартовал проект «Нас пригласили во дворец». Основная цель проекта – приобщение школьников к истории и культуре России и тверского края, духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения.

Пресс-служба Правительства Тверской области