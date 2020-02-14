Бесплатная горячая линия по раннему выявлению рака у детей и подростковпройдет по всей России



Лаборатория «Гемотест» совместно с фондом помощи «Спаси жизнь» проведет горячую линию, приуроченную к Международному дню детей, больных раком.



17 февраля родители из всех регионов страны смогут задать вопросы врачам Лаборатории «Гемотест» и сотрудникам благотворительного фонда«Спаси жизнь», которые совместно обеспечивают доступ к качественной онкодиагностике детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями. Задача горячей линии – не только помочь разобраться в программах профилактических обследований, узнать о том, что означают результаты анализов ребенка, и получить информацию о факторах и группах риска, но и повысить онконастороженность родителей.



По данным Всемирной организации здравоохранения, рак – одна из ведущих причин смертности детей и подростков, он ежегодно диагностируется примерно у 300 тысяч детей с первых дней жизни до 19 лет. Наиболее распространенные у детей и подростков онкологические заболевания – лейкемии, злокачественные опухоли головного мозга, лимфомы и плотные опухоли (нейробластома и нефробластома).



Специалисты ВОЗ отмечают, что онкологические заболевания у детей, в отличие от взрослых, в подавляющем большинстве случаев не имеют установленной причины: лишь небольшое число случаев рака в детском возрасте вызвано факторами, связанными с окружающей средой или образом жизни. При этом, по данным Минздрава РФ, в России до 4,5 тыс. детей младше 18 лет страдают от онкологических заболеваний, и 80% из них смогут победить болезнь благодаря единым стандартам диагностики и лечения.



Время работы горячей линии: 17 февраля с 09:00 до 18:00 по московскому времени (бесплатные звонки для всей России).



Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-550-13-13.



О Лаборатории «Гемотест»

Лаборатория «Гемотест» – федеральная медицинская высокотехнологичная компания, ежедневно выполняющая десятки тысяч медицинских анализов для пациентов со всей России: от клинического анализа крови до выявления генетических патологий. Все исследования проводятся на собственной технологической базе, включающей 5 многопрофильных лабораторий. Анализы «Гемотест» признаются всеми государственными лечебно-профилактическими учреждениями.

Постоянная модернизация, внедрение принципиально новых методов и оборудования ведущих мировых производителей позволяет выполнять самый широкий спектр исследований и делать их доступными для большинства россиян.

«Гемотест» активно проводит исследования в области онкогенетики, онкогинекологии и урологии, онкогематологии, аллергодиагностики, диагностики бактериальных инфекций. В 2017 году Лаборатория «Гемотест» создала Независимый экспертный совет «Второе мнение», который объединил более 35 ведущих специалистов национальных медицинских исследовательских центров. Цель создания данной структуры – оказание качественной диагностической помощи пациентам с различными опухолевыми заболеваниями. В Лаборатории «Гемотест» проводится пересмотр гистологических и цитологических препаратов, даже полученных в других медицинских учреждениях. Это дает возможность пациенту получить второе мнение эксперта, который может безальтернативно поставить точный диагноз или опровергнуть результаты предыдущего исследования.



О фонде «Спаси жизнь»

Благотворительный фонд помощи детям и их семьям «Спаси жизнь» зарегистрирован 05.07.2011 года. У фонда нет узкой специализации и территориальной привязанности, организация оказывает всестороннюю помощь детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями, проживающим во всех регионах России.

Реализуя программу «Помощь детям и их семьям» фонд оплачивает необходимые обследования, лечение, курсы реабилитации, помогает в сборе медицинских документов, получении квот, приобретает медицинское и реабилитационное оборудование, покупает авиабилеты, лекарства, одежду и специализированное питание.

В рамках программы «Добрый дом» фонд обеспечивает бесплатным временным жильем детей, приехавших из регионов в Москву для лечения в столичных онкологических клиниках.

Совместно с лабораторией «Гемотест» фонд помогает детям и родителям бесплатно сдать анализы необходимые для госпитализации или контрольного обследования.