В финале регионального чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» назовут лучшие команды Верхневолжья

18-19 февраля в 11:00 в физкультурно-оздоровительном комплексе имени Султана Ахмерова в Твери пройдет финал регионального чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ». В играхсезона 2019-2020 годов приняли участие 186 команд из 120 школТверской области.Всего в текущем сезоне в проектвовлечено более 18 тысяч школьных команд из 69 регионов России.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, такие мероприятия способствуют популяризации спорта, вовлечению молодежи в занятия физкультурой, сохранению и развитию спортивных традиций Верхневолжья.

Областные школьные команды прошли большой путь в Чемпионате ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2019-2020 годов. Юные спортсменыпровели игры на внутришкольных, муниципальных, дивизиональных и региональном этапах. В финале назовут победителей чемпионата.

За право называться лучшей школьной баскетбольной командой Тверской области и представлять регион в следующем этапе чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» будут бороться команды юношей из школ №4 г. Удомли, №4 г. Нелидово, №3 г. Кашина, №45 г. Твери и команды девушек из школ №1 пгт. Максатиха, №9 им. В.Т. Степанченко г. Ржева, №3 г. Конаково, №49 г. Твери.

18 февраля пройдут полуфинальные игры. 19 февраля – матчи за бронзовые медали и финалы у юношей и девушек. Кроме того, будет определён самый ценный игрок средимужских и женских команд. Победители в марте 2020 года отправятся на финал чемпионата Центрального федерального округа, где будут бороться за право сыграть в суперфинале и стать обладателями главного приза – поездки на «Финал четырёх» баскетбольной Евролиги.

Чемпионат ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» является самым масштабным социальным спортивным проектом на территории Российской Федерации. Исполнительная дирекция Лиги каждый сезон старается посвятить определенной теме, чтобы помимо спортивных состязаний у участников проекта были возможности для комплексногоразвития.

Слоган сезона 2019-2020 годов– «Поколение, которое помнит!». В рамках этой темы организаторы и участники соревнований вспоминают самые яркие события и людей в истории нашего государства. На финал регионального чемпионата приглашены почётные гости – ветераны Великой Отечественной войны, олимпийские чемпионы, деятели науки и искусства, политики и общественные деятели.

Пресс-служба Правительства Тверской области