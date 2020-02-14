30 центров образования «Точка роста»создадут в Тверской области в 2020 году

В 2020 году в Тверской области планируется создание 30 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Они будут организованы в 29 муниципальных образованиях региона в рамках реализации в Верхневолжье национального проекта «Образование».

Также по национальному проекту предусмотрено внедрение инновацией в системе образования. Так, на 2020 год запланировано создание Центра цифрового образования «IT-куб» вУдомельском городском округе. Обучаться в Центре смогут не менее 800 детей.

«Для Тверской области реализация национального проекта «Образование» даёт возможность решить ряд ключевых вопросов развития региона. Первое направление – это обеспечение доступа к качественному образованию детей и молодёжи вне зависимости от места жительства, внедрение цифровых технологий в процесс обучения и воспитания», - считает Губернатор Игорь Руденя.

В прошлом году первый такой Центр был открыт в Твери, где школьники от 8 до 17 лет могут освоить востребованные языки программирования, учатся писать приложения для мобильных устройств, работать с данными, создавать виртуальную реальность, самостоятельные виртуальные проекты. «IT-куб» включает семь основных направлений: «Программирование на Python» и «Программирование на Java», «Мобильная разработка», «VR/AR», «Системное администрирование», «Базовые навыки программирования», «Цифровая гигиена и работа с большими данными».

Ещё одной высокотехнологичной площадкой для образования детей станет создание мобильного технопарка «Кванториум». Это позволит обучать технологиям будущего ребят из муниципальных образований Тверской области и проводить занятия по робототехнике, программированию, промышленному дизайну и другим направлениям.

Детский технопарк «Кванториум» в Твери создан в 2018 году на базе Тверского областного Центра юных техников. Здесь проходят занятия для почти тысячи тверских школьников в возрасте от 12 до 17 лет.

По инициативе Губернатора в регионе реализуется образовательный проект «Нас пригласили в Кванториум». В 2019 году в нем приняли участие 3000 школьников из всех 42 муниципалитетов. Интерактивная программа рассчитана на учеников 7-х классов. Мероприятие проводится в формате квеста: ребята знакомятся с миром современных технологий, виртуальной и дополненной реальностью, учатся управлять роботами и квадрокоптерами, работать 3D-ручками.

Всего в Тверской области реализуется семь региональных составляющих национального проекта: «Современная школа», «Успех каждого ребёнка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Молодые профессионалы», «Учитель будущего», «Социальная активность».

По проекту «Современная школа» ведётся строительство нового образовательного учреждения – школы в микрорайоне Радужный в Твери. Общий объём финансирования проекта – более 1,3 млрд рублей из федерального, регионального и городского бюджетов. Общеобразовательное учреждение рассчитано на 1224 места и будет построено по тому же проекту, что и Центр образования в микрорайоне «Брусилово», который начал работу в 2020 году.

В 2019 году в Твери в рамках нацпроекта «Образование» начал работу второй корпус школы №50 в микрорайоне «Юность» на 560 ученических и 80 дошкольных мест, завершены работы по капитальному ремонту и приобретено оборудование для обеспечения односменного режима обучения в 5 школах в трёх муниципальных образованиях, 240 образовательных организаций были обеспечены высокоскоростным Интернетом. Также в рамках нацпроекта в прошлом году созданы центр опережающей профессиональной подготовки, ресурсный центр поддержки добровольчества.

Пресс-служба Правительства Тверской области