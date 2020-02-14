В Тверской области расширены возможности для многодетных семей по бесплатному посещению учреждений культуры и спорта

Многодетные семьи Тверской области смогут бесплатно посещать музеи и выставки в любой рабочий день учреждений. Такое решение принял Губернатор Игорь Руденя на совещании, посвящённом совершенствованию мер поддержки многодетных семей

«По инициативе Президента Владимира Путинав этом году существенно расширена система поддержки семей с детьми. В Тверской области будут также приняты дополнительные меры поддержки. Очень важно, чтобы система мер не ограничивалась только выплатами. Поддержка должна оказываться также по комплексному и качественному развитию детей из многодетных семей, это касается культурных и спортивных учреждений, которые могут посещать дети, это развитие системы дополнительного образования. Наличие дополнительных возможностей является положительным фактором при принятии решения о расширении состава семьи», - подчеркнул Игорь Руденя.

Ранее дети из многодетных семей имели возможность один раз в месяц бесплатно посещать государственные музеи. С введением новой нормы музеи и выставки смогут посещать бесплатно и дети, и родители в любой рабочий день учреждений без ограничений.

Кроме того, Губернатор поручил Комитету по делам культуры региона проработать механизм предоставления многодетным семьям льготы на покупку билетов в театры и филармонию через онлайн кассу.

Также принято решение о бесплатном посещении детьми из многодетных семей физкультурно-оздоровительных и спортивных ледовых комплексов Верхневолжья. Ранее на детей при посещении данных учреждений необходимо было покупать льготный билет.

Данную меру поддержки Игорь Руденя поручил дополнить бесплатным посещением для детей из многодетных семей хоккейных матчейкоманды «Динамо».

На совещании был рассмотрен ряд других предложений Министерства демографической и семейной политики по дополнительным мерам поддержки многодетных семей в Тверской области. Все предложения были сформированы областными ведомствами с учётом ранее данных главой региона поручений. Так, были представлены конкретные меры, направленные на помощь в решении жилищных вопросов, повышение медицинского обслуживания многодетных семей, обеспечение детей из таких семей питанием в школах, предложения по компенсации платы за пребывание детей в детских садах и другие.

С целью создания в Тверской областиэффективноработающей системы поддержки многодетных семей по каждому из направлений будут проведены детальные обсуждения.

За последние годы в тверском регионе количество многодетных семей выросло на 23 %: с 9967 в 2016-м году до 12237 в 2019 году. Планируется, что расширение государственной поддержки позволит к 2024 году увеличить это число более чем до 15000 в 2025 году.

В тверском регионе в настоящее время реализуется порядка20 видов социальных выплат для семей с детьми. Это региональный материнский капитал, выплаты при рождении или усыновлении детей с учетом доходов семей, компенсация родительской платы за детский сад, материальная помощь при подготовке детей в школу и многое другое.

С 1 января в дополнение к уже действующим внедрен ряд новых мер: субсидии многодетным на приобретение транспортного средства, освобождение многодетных родителей от уплаты транспортного налога, предоставление матерям из многодетных семей компенсации на изготовление и ремонт зубных протезов. К 1 сентября многодетным семьям будет предоставляться поддержка на приобретение школьной формы ученикам первых и пятых классов.

В Тверской области также учреждены новые награды для семей: почётный знак «Слава отца», конкурс для многодетных семей «Лучшее семейное подворье», денежная премия победителям регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года».

В 2019 году по инициативе Игоря Рудени многодетные семьи освобождены от оплаты коммунальной услуги по вывозу мусора. С 1 октября 2019-го каждой семье Верхневолжья, где родился ребёнок, вручается подарочный набор из 58 предметов детских принадлежностей.

Пресс-служба Правительства Тверской области