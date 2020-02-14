Предприниматели Тверской области могут получить до миллиона рублей на открытие туристических объектов

В Тверской области объявлено о начале конкурса по предоставлению субсидий предпринимателям на создание музеев, туристско-информационных центров и других объектов туриндустрии. Максимальный размер субсидии – один миллион рублей.

Развитие туристической сферы Тверской области обсуждалось 11 февраля на заседании регионального Правительства.

«Мероприятия отраслевой государственной программы направлены на продвижение туризма, развитие в регионе индустрии гостеприимства, подготовку кадров, а также на вовлечение в туристическую деятельность новых субъектов», – отметил Губернатор Игорь Руденя.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые планируют создать объекты показа для туристов, могут получить финансовую поддержку от области. По условиям программы, получатель гранта должен вложить в реализацию проекта не менее 50% от общей суммы собственных средств.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить презентацию проекта, финансово-экономический план его реализации, юридические документы, подтверждающие отсутствие административных и иных нарушений.

Победителей определит конкурсная комиссия. Будет оцениваться влияние нового объекта на рост туристического потока и другие показатели. Заявки принимаются до 16 марта 2020 года. Контактные лица от Министерства туризма Тверской области: Илья Павлов, тел. 8 (4822) 32-24-39, Татьяна Новоторцева, тел.8 (4822) 34-76-63.

Меры поддержки бизнеса реализуются в рамках Государственной программы «Развитие туристской индустрии в Тверской области» на 2018-2023 годы. В 2019-м максимальный размер субсидии был увеличен с 400 тысяч до одногомиллиона рублей.

В 2019 году на получение субсидии поступило 27 заявок, конкурсной комиссией одобрено десять. Среди них – музей «Мармеладная сказка» в Лихославле, Оленья ферма в Калининском районе, музей пекарского дела в Старице и интерактивный музей с реконструкцией деревенского быта «Русская ферма» в Старицком районе, туристско-информационный центр в Зубцовском районе. В Осташкове туристы могут посетить Музей колокольчиков, а в Твери сделать фото возле интерактивного арт-объекта в виде макета фотографии.

Общий объем бюджетного финансирования этого направления в 2019-м составил более 8,6 млн рублей, объем частных вложений в два раза больше – свыше 17 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области