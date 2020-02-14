В Тверской области пройдут памятные мероприятия в честь 31-й годовщины окончания боевых действий в Афганистане

15 февраля в Твери у мемориала Воинам-интернационалистам в 11:00 состоится торжественное мероприятие, посвященное 31-й годовщине окончания боевых действий в Афганистане. Участие в митинге примут представители «Российского Союза ветеранов Афганистана», региональных и муниципальных органов власти, молодежь, общественность.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, воины-интернационалисты продолжили героические традиции мужества и преданности долгу воинов нашей страны.

«Наша армия отстаивала интересы Родины и безопасность на ее южных рубежах, защищала страну и весь мир от зарождающейся угрозы международного терроризма. Воины-интернационалисты – это герои, которые вдали от Родины исполнили свой воинский долг, продолжили ратные традиции отцов и дедов – участников Великой Отечественной войны», – считает Игорь Руденя.

По окончании торжественного митинга на стадионе Тверского Суворовского военного училища пройдут показательные выступления 49-й отдельной гвардейской бригады специального назначения воздушно-десантных войск.

В составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане воевали более 3600 уроженцев Тверской области. 112 из них не вернулись домой.

Ветеранам и инвалидам боевых действий оказываются меры поддержки. Это выплаты на строительство или приобретение жилья, компенсации расходов на оплату жилья, льготы на проезд в городском и пригородном общественном транспорте, различные виды социальных услуг. Средства на эти цели выделяются из федерального и областного бюджетов.

Пресс-служба Правительства Тверской области