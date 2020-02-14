В областном Правительстве обсудили ремонт улиц Твери и дополнительных объектов в муниципалитетах Верхневолжья

Губернатор Игорь Руденя провел совещание о программе дорожных работ на территориях муниципальных образований Тверской области на 2020-2022 годы. В том числе речь шла о приведении в порядок улиц областного центра.

«Один из ключевых проектов – это въезд в Тверь со стороны трассы М-10. Также планируем сделать направления Тверь-Кимры и Тверь-Бежецк. Кроме того, была подставлена задача о переводе грунтовых дорог Твери в твердое покрытие. Еще одно важное направление работы – обеспечение безопасности на дорогах, в том числе обустройство пешеходных переходов с подсветкой», – сказал Игорь Руденя.

Ремонт улично-дорожной сети Твери будет вестись по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и в рамках финансирования по закону о статусе «Город воинской славы».

По национальному проекту в областном центре в ближайшие пять лет приведут в порядок около 265 км улиц. Общий объем финансирования – свыше 5 млрд рублей.

В 2020 году по национальному проекту в Твери будет отремонтировано более 61,5 км улично-дорожной сети – почти в два раза больше, чем в 2018-м. Ремонт в 2020-м предполагается на основных улицах во всех четырех районах города.

В частности, в Центральном районе это ул. Вольного Новгорода, Коминтерна, Волжский проезд и другие. В Московском районе – ул. Т. Ильиной, 15 лет Октября, Ротмистрова, Московская, Лётное поле, Южная, проезд от Московского шоссе к п. Элеватор и ряд других. В Заволжье – Сахаровское шоссе, ул. Шишкова, Маяковского, Третьяковский переулок, Фрунзе и другие. В Пролетарском районе в план работ включены ул. 1-я Республиканская, Академическая, Громова, Карбышева и другие направления.

В рамках финансирования по закону о статусе «Город воинской славы» в 2020-м будет продолжен капремонт путепровода через ОЖД на Бурашевском шоссе. Предусмотрена разработка проектной документации и далее – реконструкция участков Московского, Бурашевского, Старицкого шоссе. В перспективе на ближайшие годы в программу включено строительство вылетных магистралей в направлении городов Бежецк, Кимры, реконструкция автодороги на участке от ул. Б.Полевого до ул. Республиканская и другие объекты.

В 2020 году в Твери также запланировано строительство пешеходного моста через Тьмаку по проекту туристического кластера «Волжское море».

На совещании рассмотрены дополнительные объекты, которые предполагается привести в порядок по программе ремонта местных дорог. В частности, это дорога в Хотилово-2, мост в направлении «Почеп-Андрейково» в Калининском районе, ряд улиц в Конаково.

Всего в 2020-2022 годах в нормативное состояние планируется привести около 450 км местных дорог – это свыше 500 участков, а также порядка 170 дворовых территорий.

Пресс-служба Правительства Тверской области