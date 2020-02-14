Банк России информирует: Тверская область в десятке регионов ЦФО по индивидуальным инвестиционным счетам

По данным Банка России, представленным тверским отделением, на конец декабря 2019 года жители Тверской области открыли 12 709 индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). По количеству таких счетов Тверская область – на 41 месте в России и на 8 месте в Центральном федеральном округе.

Всего в России количество ИИС превысило по итогам года 1,6 млн единиц. Россияне открывают счета с небольшими вложениями, как правило, для пробных инвестиций на фондовом рынке. Так, по данным Банка России, в IV квартале 2019 года среднее значение брокерского счета ИИС снизилось до 92 тыс. рублей, а ИИС в доверительном управлении — до 301 тыс. рублей.

ИИС – это счет для операций с ценными бумагами с гарантией получения налогового вычета. Он позволяет платить меньшую сумму налога или вернуть уже уплаченный налог. Открывается этот счет бесплатно в брокерской или управляющей компании. При этом сумма, зачисляемая в течение календарного года по договору ИИС, может составлять до 1 миллиона рублей. Данные средства могут быть направлены на инвестиции в акции, облигации, в том числе еврооблигации, а также биржевые фонды (ETF), паевые фонды, и т.д.

«Вкладывать средства в ИИС стоит только в том случае, если у вас есть подушка безопасности. Например, депозит в банке, и имеются дополнительные свободные деньги. Все-таки ИИС предполагает готовность к определенным рискам, - подчеркнул Владимир Чирков, заместитель управляющего Отделением Тверь ГУ Банка России по ЦФО. - Дело в том, что инвестирование на рынке ценных бумаг априори рискованная деятельность. ИИС – это один из способов инвестирования, никто не может вам гарантировать его доходность и даже сохранность».