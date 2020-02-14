Для старшеклассников Тверской области проходит профориентационная акция «Твой выбор – защита Отечества»

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в муниципальных образованиях Тверской области в 2020 году проходит масштабная акция «Твой выбор – защита Отечества» Верхневолжья. Она направлена на профориентацию старшеклассников, повышение информированности учащихся о военных специальностях, помощь в выборе образовательного учреждения.

«Для нас является приоритетом трудоустройство выпускников учебных заведений на территории Тверской области. В регионе должна быть создана единая система профориентации, обучения и закрепления кадров», – поставил задачу Губернатор Игорь Руденя.

В 2019 году органы службы занятости региона провели около 100 профориентационных мероприятий, в которых приняли участие более 10 тысяч старшеклассников Верхневолжья. В 2020-м, в числе прочих, проводится комплекс мероприятий военной направленности.

В рамках акции «Твой выбор – защита Отечества» организованы индивидуальные и групповые профконсультации, экскурсии в воинские части. Также проходят встречи с ветеранами войны и участниками боевых действий, курсантами военных вузов, круглые столы с работниками военных комиссариатов. В этой работе задействованы военные комиссариаты, ветеранские и военно-патриотические организации области, учебный центр довузовской подготовки «Призыв», органы местного самоуправления.

В феврале акция «Твой выбор – защита Отечества» прошла в Андреапольском и Лесном муниципальных округах, Жарковском, Кимрском, Пеновском, Ржевском, Спировском и Торопецком районах.

Пресс-служба Правительства Тверской области