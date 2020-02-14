Слава Богу, мы казаки!



8 февраля своё 18-летие отметил Кадетский казачий клуб «Станица». В честь совершеннолетия торжественное мероприятие прошло в зале хоровой школы – студии «Новая Корчева». Долгие годы воспитанники клуба хранят добрые традиции, заложенные в начале 2000-х протоиереем Борисом Ничипоровым.

Для пятерых воспитанников ККК «Станица» этот праздник стал вдвойне особенным: Евгению Волкову, Матвею Жарову, Никите Крылову, Георгию Миронову, Андрею Нахимову было присвоено звание «кадет», вручены и погоны с литерами «КК». Заслуженные награды на торжественной церемонии получили и преподаватели. Юбилейные медали ВКО ЦКВ «XXV лет Центральному казачьему войску» были вручены руководителю образцового кадетского казачьего хора «Станица» Ларисе Анисимовой, руководителю ККК «Станица» Вадиму Кузнецову, концертмейстерам образцового кадетского казачьего хора «Станица» Светлане Шаповаловой и Ирине Полтавец, тренеру-преподавателю Сергею Салдину, уряднику Михаилу Шаповалову и заведующей хоровой школой-студией Елене Агафоновой. Атаманской грамотой ВКО ЦКВ награждены преподаватель по фланкировке ККК «Станица» Дмитрий Рожков, руководитель ансамбля народной и казачьей песни «Русь» Евгений Дадаев, а также 15 кадетов «Станицы». Награды вручал заместитель войскового атамана ВКО ЦКВ Николай Шаповалов.

В настоящее время в кадетском казачьем клубе «Станица» обучаются около 100 мальчиков и юношей от 6 до 18 лет, руководит клубом Вадим Кузнецов, директором ДЮЦ «Новая Корчева» с 2004 года является протоиерей Виктор Гуров. «Станицу» по праву можно считать одним из главных культурных брендов Конаковского района. На день совершеннолетия казачьего клуба «Станица» в ДЮЦ «Новая Корчева» приехали почетные гости.

- Здесь, в «Станице», давно и раньше многих поняли необходимость комплексного развития мальчиков, - подчеркнула заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике Аггюль Бородина. - От всей души хотела бы пожелать ещё больших удач, все условия для этого есть! А в год 75-летия Великой Победы мы с нетерпением ждём новых творческих номеров от ваших музыкальных коллективов.

Свои музыкальные таланты коллективы продемонстрировали незамедлительно. В рамках праздничного концерта на сцене выступили хор МБОУ СОШ № 2 г. Конаково, ансамбль скрипачей «Элегия», кандидатский хор ККК «Станица» и образцовый кадетский казачий хор «Станица». Также желанными гостями стали выпускники клуба, которые даже спустя много лет готовы встать и петь, без репетиции и подготовки! Ведущим концерта выступил начальник клуба Вадим Кузнецов, который с особым трепетом и любовью представлял композиции, ведь с каждой из них у руководителя и коллектива связаны свои воспоминания. Это был один из тех концертов, которые производят неизгладимое впечатление на слушателя. То мероприятие, после которого журналист обязательно скажет: «Я люблю свою работу, она дарит мне возможность увидеть и услышать всё самое лучшее!». Зрители долго не хотели отпускать со сцены «Станицу», требуя исполнить ещё хотя бы одну песню.

Одним из почётных гостей праздника стал начальник управления образования Михаил Кожехов, для которого полноценный концерт воспитанников «Станицы» стал первым:

- Мне трудно подобрать слова, чтобы передать все те чувства и эмоции, которые я сейчас испытываю. Я безумно рад, что мне посчастливилось посетить этот праздник, репертуар и исполнение поразили меня до глубины души. Всегда буду рад посещать ваши концерты.

В заключение с наилучшими пожеланиями выступил директор ДЮЦ «Новая Корчева» Виктор Гуров:

- Хочу отметить, всё то, что мы наследовали от предков, в последние годы становится более важным для общества. Слава Богу, что молодое поколение включается в нашу работу, ведь они носители этого самого наследия. У нас за эти годы сформировался такой дух казачества, когда старшие выпускники остаются сердечно привязаны к педагогам, нашему центру. Я благодарен всем преподавателям за их работу, которые бескорыстно воспитывают настоящих патриотов.

После завершения мероприятия гости ещё долго не расходились. Было много объятий, добрых воспоминаний и улыбок. День рождения ККК «Станица» - это всегда повод встретиться с друзьями и любимыми педагогами. Преемственность поколений, любовь к Родине, своим учителям казакам в «Станице» прививают с самого детства, и положительные плоды можно увидеть даже спустя 18 лет.

Анна Рихмайер.