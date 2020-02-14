15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

Уважаемые жители Тверской области!

Ежегодно 15 февраля в нашей стране отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В этот день 31 год назад последние колонны Советской армии покинули территорию Афганистана и вернулись домой.

Спустя десятилетия мы чтим всех, кто отстаивал интересы Родины на дальних рубежах, продолжил героические традиции мужества и преданности долгу воинов нашей страны. И сегодня российские военнослужащие вносят важный вклад в борьбу с международным терроризмом, участвуют в миротворческих и других спецоперациях, демонстрируя высокий профессионализм и силу духа.

Благодарю ветеранов боевых действий за доблестную службу Отечеству, за активное участие в жизни нашего региона и всей страны. Вы храните верность боевому братству и заботитесь о семьях погибших товарищей, ведёте большую работу по патриотическому воспитанию молодежи.

Желаю вам мирного неба над головой, крепкого здоровья, счастья и исполнения всех планов!

ГубернаторТверской области И.М.Руденя.

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Уважаемые воины-интернационалисты, участники локальных войн и военных конфликтов!

15 февраля наша страна отмечает День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Это трагическая и в то же время героическая страница в жизни всей страны. В этот день мы вспоминаем о великом подвиге тех, кто с риском для собственной жизни, храня верность присяге, исполнил воинский долг.

Мы искренне гордимся нашими земляками, кто на своих плечах с честью и достоинством вынес суровые испытания, ставшие трагедией всего народа. И скорбим о тех, кто не вернулся с полей сражений и пал в бою смертью храбрых. Их подвиг навечно останется в наших сердцах.

Многие воины-интернационалисты и ветераны, прошедшие огонь «горячих точек», по-прежнему в строю. Вы вносите большой вклад в патриотическое воспитание молодежи Конаковского района, поддерживаете авторитет Российской армии, повышаете престиж военной службы. Ваш героизм, доблестные дела во благо и славу Родины служат примером для подрастающего поколения, будущих солдат и офицеров. Дорогие друзья, примите слова признательности и благодарности за мужество и стойкость. От всей души желаю вам крепкого здоровья, душевного спокойствия, долгих и счастливых лет жизни!

С уважением депутат

ЗС Тверской области Д.И.Дородных, и.о.главы Конаковского района Н.В.Василенко, председатель Собрания депутатов, секретарь Конаковского местного отделения партии «Единая Россия» Д.Е.Щурин, временно исполняющий полномочия главы города Конаково М.Е.Ли, председатель Совета депутатов города КонаковоД.И.Козырев.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ-АФГАНЦЫ!

15 февраля, в 13 часов, в ДК «Современник» состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню вывода советских войск из Республики Афганистан. Воинам-интернационалистам будут вручаться памятные медали. Приглашаем вас и ваших близких принять участие в данном мероприятии.