ОТ ПЯТНИЦЫ ДО ПЯТНИЦЫ Анонс выходного дня... и не только

14 февраля, пятница

- «Калейдоскоп интересных судеб». Краеведческая беседа, посвященная художникам-живописцам земли конаковской. Конаковская МЦБ (Горького, 3). Начало в 14.00.

- Сбор молодежного актива района в МЦ «Иволга» (Конаково, Горького, 5). Начало в 15.30.

- 6-й областной конкурс исполнителей на классической гитаре. ДШИ п. Новозавидовский.

- Вечеринка «Валентинка» для учеников 5 - 6 классов школ в гостиной ДК «Современник». Начало в 15-00.

- Районные соревнования ВФСК ГТО среди взрослых и среди семейных команд. ДЮСШ «Олимп» (Конаково, ул. Строителей, 15). Начало в 18.00.

15 февраля, суббота

- Турнир по баскетболу в рамках фестиваля здоровья и спорта «Русская зима». ДЮСШ «Олимп» (Конаково, ул. Строителей, 15). Начало в 11.00.

- Финал фестиваля «Зажги свою звезду». Конаковская ХШМиЮ. Начало в 12.00.

- Торжественное награждение медалями воинов-афганцев в честь Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. ДК «Современник». Начало в 13.00.

16 февраля, воскресенье

- Встреча клуба любителей чайной культуры «Чай и Арт», посвященная юмористу Г. Горину. Конаковская МЦБ (Горького, 3). Начало в 16.00.

- Сказка для карапузов «Заветное желание». ДК «Современник». Начало в 11.00 (для детей 1,5 - 2,5 лет) и в 16.30 (для детей (2,5 - 4 лет).

17 февраля, понедельник

- Муниципальное командное первенство по шашкам среди образовательных учреждений района «Чудо-шашки». Конаковский шахматный клуб (Гагарина, 29). Начало в 11.00.

- Областной конкурс исполнителей на народных инструментах им. В.В.Андреева (1 тур, внутришкольный). ДШИ п. Новозавидовский. Начало в 16.00.

19 февраля, среда

- Районная военно-спортивная игра «Зарница». Конаковский бор. Начало в 10.00.

- Муниципальное командное первенство по шахматам «Белая ладья». Конаковский шахматный клуб (Гагарина, 29). Начало в 11.00.

20 февраля, четверг

- Первенство Конаковского района по лыжным гонкам в честь Дня защитника Отечества (при наличии приемлемых погодных условий). Конаковский бор. Начало в 11.00.

21 февраля, пятница

- Студенческий турнир по мини-футболу. ДЮСШ «Олимп» (Конаково, ул. Строителей, 15). Начало в 11.00.

- Вечер клуба ветеранов «Оптимист». ДК «Современник». Начало в 14.00.

- Дискотека для старшеклассников (14+) к Дню защитника Отечества. ДК «Современник». Начало в 18.00.