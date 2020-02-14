МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Грипп наступает

На территории Конаковского района отмечается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. За период с 1 января по 5 февраля 2020 г. по Конаковскому району зарегистрировано 2990 случаев ОРВИ, в том числе 1483 случая среди детей в возрасте от 0 до 17 лет.

Высокая заболеваемость ОРВИ регистрируется среди взрослого населения от 18 до 39 лет (до 90 случаев за неделю), детского населения от 3 до 6 лет (80 случаев за неделю) и подростков 7 - 14 лет (от 80 до 120 случаев за неделю).

На 12 февраля с.г. среди населения Конаковского района зарегистрировано 13 случаев заболевания гриппом (грипп тип А; тип В), из них 6 случаев - среди детей. Среди заболевших сезонным гриппом не было вакцинированных лиц. С 12 по 18 февраля текущего года в связи с высокой степенью заболеваемости по ОРВИ среди учащихся по предписанию ФМБА на карантин закрыта школа № 3 поселка Редкино, с 10 по 17 февраля на карантин закрыта группа № 6 детского сада № 3 в поселке Редкино, с 11 по 17 февраля на карантин закрыта группа № 12 детского сада №1 в поселке Новозавидовский и группа №4 детского сада №1 поселка Радченко.

На сегодняшний день в связи с подъемом заболеваемости ОРВИ и регистрацией случаев гриппа на территории Конаковского района в отделениях и поликлиниках ГБУЗ «КЦРБ» введен масочный режим среди персонала, усилен режим проветривания и дезинфекции помещений.

С 10 февраля введен запрет на посещение больных, находящихся на стационарном лечении, с целью предотвращения внутрибольничного заражения.

Уважаемые граждане Конаковского района, в целях профилактики гриппа и ОРВИ необходимо соблюдать следующие меры:

- тщательно мойте руки перед едой, по возвращении с улицы, а также после пользования общими предметами, если в семье есть заболевший (огромная часть микробов передается через предметы общего пользования - перила в транспорте, продукты в супермаркетах и, конечно, денежные банкноты);

- часто проветривайте помещение и проводите влажную уборку, спите с открытой форточкой, но избегайте сквозняков;

- ограничьте посещения многолюдных мест (театров, кино, супермаркетов) и массовых мероприятий, где из-за большого скопления народа вирус очень быстро распространяется;

- промывайте нос и полощите горло не реже 2 - 3 раз в сутки;

- соблюдайте режим учебы и отдыха, не переутомляйтесь, больше бывайте на свежем воздухе, спите достаточное время и полноценно питайтесь;

- при заболевании родственников по возможности изолируйте их в отдельную комнату. При контакте с больным родственником надевайте маски и обеспечьте маской больного. Больной должен быть изолирован сроком на 7 дней, в домашних условиях – в отдельной комнате. Предметы обихода, посуду, а также полы протирайте дезинфицирующими средствами;

- в случае заболевания вы должны оставаться дома, вызвать врача и следовать его назначениям. Нельзя больным ходить на работу и учебу. Вы подвергаете риску себя и окружающих. Проводите ежегодную вакцинацию против гриппа, т.к. вакцинация является наиболее эффективной мерой борьбы с гриппом.



Избирательное право и молодое поколение



На протяжении многих лет председатель территориальной избирательной комиссии на территории Конаковского района Сергей Фомченко совместно с молодежным центром «Иволга» проводит ряд встреч с учащимися Конаковского энергетического колледжа и Конаковского колледжа на тему «Избирательное право». Главная задача и цель мероприятия – повышение правовой и прежде всего электоральной культуры молодежи.

В текущем году к Дню молодого избирателя, который выпал на 16 февраля, состоялись две встречи, в которых приняли участие студенты Конаковского энергетического колледжа и студенты Конаковского колледжа (бывшее профессиональное училище № 52). Сергей Петрович обратил внимание на то, что День молодого избирателя и подобные мероприятия проводятся в целях развития демократии, повышения уровня информированности молодых избирателей о выборах, создание условий для осознанного участия в голосовании, формировании у молодых людей гражданской ответственности. Участники встречи подробно разобрали такие понятия, как «активное» и «пассивное» избирательное право, кто такой «избиратель» и для чего люди ходят на выборы. Председатель ТИК ответил на все вопросы студентов и предложил им посетить территориальную избирательную комиссию с целью ознакомления с работой по организации и проведению выборов в форме дня открытых дверей.



Есть победа!



С 6 по 9 февраля в городе Волгограде прошло первенство России по легкой атлетике в помещении. В составе сборной команды Тверской области в соревнованиях принял участие воспитанник ДЮСШ «Олимп» Конаковского района ученик тренера Анатолия Афоненко Айдар Исхаков.

На дистанции 800 метров Айдар выполнил норматив кандидата в мастера спорта России, а на дистанции 1500 метров занял второе место.

Айдар родился и вырос в Конакове, сейчас он студент второго курса Конаковского энергетического колледжа по специальности «Теплотехник». В детстве лет до 10 мальчик был сосредоточен на футболе, и только когда перешел в четвертый класс и пробежал свою первую дистанцию за честь школы, тренер спортивной школы «Олимп» Анатолий Афоненко обратил внимание на стартовую скорость паренька и предложил заняться легкой атлетикой. Начались интенсивные тренировки. Свой высокий потенциал Айдар стал показывать в юношеских и юниорских соревнованиях. Поначалу он специализировался на длинных дистанциях, 11-летний спортсмен наравне с именитыми спринтерами пробежал 21-километровый полумарафон, время было неплохим, но тренер принял решение о том, что мальчику все же надо перейти на короткие дистанции. Результат не заставил себя долго ждать. Выступая на первенстве Московской области по легкой атлетике, Айдар обогнал всех спортсменов своего возраста, придя к финишу первым со временем 9,40, выполнив второй взрослый разряд. Дальше он уже в составе сборной Тверской области отлично выступил на чемпионате центрального федерального округа, выиграв чемпионат со временем 4,05. Сейчас Айдар обладает рядом побед на соревнованиях самого разного уровня, постоянно улучшает собственные результаты, продолжая оставаться одним из самых быстрых спортсменов Конаковского района. Айдар - человек целеустремленный, свое будущее он связывает с профессиональным спортом, ставя перед собой амбициозную задачу - выиграть Олимпийские игры. Все шансы у него на это есть, он уже зачислен в резерв сборной России. Спортивную форму поддерживать нелегко - каждый день, вставая в пять утра, Айдар пробегает свою 10-километровую дистанцию, а по вечерам ходит на тренировки в «Олимп».

Сергей Салдин, директор спортивной школы, высоко отмечает заслуги спортсмена и его тренера. Анатолий Аввакумович Афоненко, можно так сказать, стоял у истоков возрождения легкой атлетики в Конаковском районе, работая тренером в «Олимпе» с 2011 года. Айдар попал в первый набор Анатолия Аввакумовича. Упорные тренировки, воля к победе и хорошая спортивная форма позволили Айдару показать хорошие результаты на соревнованиях российского уровня. Что ж, нам остается только пожелать Айдару новых спортивных высот.



В районе стартовал конкурс

профессионального мастерства

педагогов «Дебют»

С целью повышения социального статуса и активизации творческого потенциала молодых педагогов, создания условий для дальнейшего профессионального роста и закрепления их в образовательных учреждениях Конаковского района, развития инновационной активности педагогов стартовал районный конкурс молодых педагогов «Дебют-2020». Конкурс продлится с 4 февраля по 4 марта. Всего на конкурс подали заявки четыре педагога: Александра Кострикова, учитель начальных классов МБОУ СОШ поселка Козлово, Роман Кузьмин, учитель истории и обществознания МБОУ СОШ поселка Изоплит, Валерия Смольянинова, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ деревни Мокшино, и Мария Панимаш, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 1 города Конаково имени Д.С.Стребина. Участникам конкурса будет необходимо пройти три этапа: провести конкурсный урок в любом классе своего общеобразовательного учреждения, реализовать педагогический проект «Моя инициатива в образовании», написать сочинение-размышление на тему: «Я – учитель!».

Компетентное жюри определит, кто из участников более ярко продемонстрирует свой профессионализм и инновационные идеи, кто обладает новыми подходами к передаче знаний учащимся, оценит коммуникативные качества участников и владение компьютерными технологиями.

Все участники конкурса будут награждены Благодарственными письмами управления образования администрации Конаковского района, а победители и призеры получат денежные премии и Почетные грамоты.



Безопасность дорожного движения

Конаковский район второй год подряд принимает участие в государственной программе Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области». В рамках реализации данной программы в 2019 году в поселениях Конаковского района проводились мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения: установка дорожных знаков на пешеходных переходах, установка импульсной индексации (светофоров), освещение, установка искусственных неровностей, нанесение дорожной разметки, замена пешеходных ограждений. В 2019 году участие в программе по данному направлению приняли поселения: городское поселение город Конаково, Селиховское сельское поселение, Первомайское сельское поселение, городское поселение поселок Новозавидовский. Общая сумма финансирования составила 7 миллионов 566 тысяч 274 рубля, из которых 5 миллионов 779 тысяч 600 рублей - средства областного бюджета, 1 миллион 444 тысячи 900 рублей – средства местного бюджета, межбюджетный трансферт - 341 тысяча 774 рубля. В 2020 году работа в данном направлении продолжается, в программе планируется участие поселений: городское поселение город Конаково, городское поселение поселок Козлово, Первомайское сельское поселение, городское поселение поселок Новозавидовский.



Причины ликвидации МУП «Доркомсервис»

Решению о ликвидации МУП «Доркомсервис» послужил ряд объективных (не зависящих от собственника) причин:

- В соответствии с федеральным законом № 89-ФЗ полномочия по сбору и утилизации мусора перешли к региональному оператору, в связи с чем участок обработки и утилизации ТКО в МУП «Доркомсервис» был закрыт.

- На основании уведомления ООО «Полигон» о прекращении с 1 января 2020 года оказания услуг по сбору (приему отходов) на объекте размещения отходов, расположенном по адресу: Тверская область, Конаковский район, в районе деревни Шумново, было принято решение о закрытии участка транспортировки ТКО, так как транспортные средства МУП «Доркомсервис» технически устарели и транспортировка мусора на новый объект размещения отходов, расположенный по адресу: Калининский район, 21 км Бежецкого шоссе, в районе деревни Славное, является экономически не обоснованным.

Из-за прекращения основного вида деятельности предприятия по сбору, транспортировке и утилизации мусора, приносящего прибыль предприятию, по итогам финансово- хозяйственной деятельности в МУП «Доркомсервис» за 2019 год сформировался убыток в размере 10 миллионов 385 тысяч рублей.

На 1 января 2020 года в МУП «Доркомсервис» работали 32 человека. В связи с ликвидацией предприятия 8 человек (слесари, плотники, сантехники) перешли на работу в МКУ ОАО администрации Конаковского района. Эти специалисты будут заниматься текущими ремонтами в муниципальных учреждениях Конаковского района.

10 человек (главный инженер, экономист, бухгалтер, специалист по кадрам, сторожа) продолжают работать в МУП «Доркомсервис» по настоящее время для проведения процедуры ликвидации предприятия.

10 человек (механик, водители, слесари по ремонту автомобилей, грузчики), которые были заняты на участке транспортировки ТКО, и 4 человека административно- управленческого персонала уволились по собственному желанию до решения о ликвидации предприятия.

На основании данных ГКУ «Центр занятости населения Конаковского района» по состоянию на 31 января 2020 года в районе заявленная потребность в работниках составляет 642 вакансии, численность безработных граждан - 109 человек. Напряженность на рынке рабочей силы Конаковского района составляет 0,21 процента.

Закрытие МУП «Доркомсервис» не повлияло на ситуацию на рынке труда Конаковского района.

Подготовила

Ирина Третьякова