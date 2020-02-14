К 90-ЛЕТИЮ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА

От центра в стороне стояла наша школа…

(ЮБИЛЕЮ СЕЛИХОВСКОЙ ШКОЛЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ)

ИЗ ИСТОРИИ ШКОЛЫ

(1840-1895-1975)



2019-2020 учебный год в жизни Селиховской средней – юбилейный. Наша школа (впрочем, как и наше село) старше города Конаково, старше Конаковского района, тоже юбиляра. В 2020 году нам исполняется… 180 лет. И мало кто знает, что началась наша история школьного образования в знаменитом селе, принадлежавшем когда-то Троицко-Сергиевой Лавре (Селихово было административным центром Селиховской волости Корчевского уезда). Располагалось село на торговом тракте из Корчевы в Дмитров. В селе были два кожевенных завода, кузница, две маслобойни. Крестьяне сеяли рожь, овес, лен; здесь процветали местные промыслы: сапожники, валяльщики, корзинщики, столяры, ткачи и др. Ежегодно 20 июля проходила Ильинская ярмарка, куда стекались с товаром и за товаром жители деревень Корчевского и близлежащих уездов. Ярмарка была настоящим праздником с Петрушками, частушками и плясками. С 1883 года существовала народная читальня.

В 1840 году, 180 лет назад, в Селихове была открыта одноклассная церковно-приходская школа с двухлетним курсом обучения - одна из первых в Корчевском уезде. Находилась она напротив церкви.

После учреждения земств в Селихове в 1895 году на месте церковно-приходской школы была открыта земская школа – самое распространенное начальное одноклассное учебное заведение Российской империи с трехлетним курсом обучения.

В школе преподавали русский язык и чистописание, арифметику в простейшем изложении, Закон Божий и церковнославянский язык, церковное пение. Основной задачей школы признавалось сообщение ученикам устойчивых навыков грамотности.

Обучение осуществляли постоянно занятые народные учителя и приходящие законоучители-священники. В школе обучались дети обоих полов в возрасте 8 - 12 лет без ограничения по сословиям и вероисповеданиям. Обучение было бесплатным.

В 1895 году в Филимонове Селиховского прихода открылась церковно-приходская одноклассная школа, а в 1899 году церковно-приходская школа открылась и в Марьине, о чем свидетельствует Тверской Епархиальный статистический сборник государственного архива Тверской области.

Церковно-приходские школы просуществовали до 1917 года. А в 1917 году Определением Временного правительства церковно-приходские школы были переданы из ведения Святейшего синода в ведение министерства народного просвещения. После 1917 года церковная школа была полностью ликвидирована.

В 1912 году в Селихове на месте сгоревшей от пожара в 1910 году земской школы было построено новое здание, в котором занимались до 1975 года.

До 1931 года работали начальные школы с четырехлетним образованием в деревнях Марьино, Чублово, Филимоново, Селихово.

С 1931-32 учебного года Марьинская начальная школа была реорганизована в Марьинскую семилетнюю школу, которая обьединяла 13 близлежащих деревень. Школа размещалась в трех деревянных зданиях. 5 - 7 классы размещались в основном здании, построенном на берегу р. Донховки в 1912 году, начальные классы - в приспособленных кулацких домах.

В Чублове, Филимонове, Селихове оставались свои начальные школы.

В 1936 году в связи со строительством канала им. Москвы и переселением некоторых деревень из зоны затопления количество учащихся составляло около 500 человек. Школа работала в две смены. Учительский коллектив состоял из 23 человек, из них 7 – учителя начальных классов.

После войны Марьинская школа стала восьмилетней.

С 1 сентября 1975 года Марьинская восьмилетняя школа начала работать в новом, светлом типовом двухэтажном здании, построенном на центральной усадьбе совхоза «Конаковский» - в селе Селихово. А значит, наша новая школа тоже отмечает свой маленький 45-летний юбилей.

В 1976 году на основании распоряжения исполкома Калининского областного совета и распоряжения исполкома Конаковского районного Совета № 77 от 28 июля 1976 года Марьинская восьмилетняя школа была переименована в Селиховскую среднюю общеобразовательную школу, каковой она и является по сегодняшний день.

Школа… Сколько тепла, света, нежности и радости в этом простом коротеньком слове… Школа - это мгновение, в которое ребенок становится взрослым. Всё главное в судьбе человека начинается со школы. Школа принимает детей в прохладу своих шумных коридоров и дарит любовь, уют и заботу, учит справедливости и выдержке, дает необходимые знания для большой жизни. В ней все происходит впервые: падения и взлеты, слезы и смех, первая любовь и надежды. Вот почему школа навсегда остается в сердце каждого человека светлым этапом жизненного пути.

С днем рождения, дорогая школа!

(В статье использованы материалы интернет-сайтов, государственного архива Тверской области, материалы сборника «Корчевская старина» К.И.Счетчикова, школьные архивные материалы).

Л. СМЫСЛОВА,директор МБОУ СОШ с. Селихово.



Авоська или пакеты?



Наше молодое поколение не знает, что такое авоська. При СССР авоськи были в каждом доме, с ними ходили в магазины за продуктами. Первые фирменные полиэтиленовые пакеты для товаров разных известных иностранных фирм пришли с запада и были красочными, запоминающимися и отчасти рекламными. Спекулянты даже перепродавали их. В те годы такие пакеты носили «хиппующие» молодые люди, их стирали, сушили и проклеивали, чтобы они прослужили дольше. Были красочные пакеты «Вранглер», «Левис», «Кэмел» и т.д. Большие, плотные, красивые. Их носили как модные аксессуары.

Пакеты давно перестали быть редкостью, но во многих сетевых магазинах продуктов их продают, а не дают бесплатно, вкладывая в них покупку.

Пакеты не разлагаются в мусоре много лет, загрязняя природу.

А советское изобретение авоськи были многоразовыми и не приносили вреда экологии. Они выдерживали большой вес и были очень компактными. Авоську можно было положить в дамскую сумочку и достать при необходимости в магазине и не покупать при этом пакет. Наверно, и название «авоська» произошло от слова «авось». При СССР многие продукты в магазине были дефицитом, и авоську брали на случай, если в магазине «выкинут» что-то дефицитное.

Может, стоит их вернуть и ввести на них моду? Можно сделать их интересными, красочными и креативными. Хорошая замена полиэтиленовым пакетам.

Людмила Кикало.

Конкурс для читателей

«РАСКРЫВАЯ СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ»

Историко-краеведческий проект газеты «Заря» «Конаково. Век двадцатый» присоединяется к мероприятиям, посвященным 90-летнему юбилею Конаковского района и проводит конкурс на лучшую фотографию из прошлого города и района.

Мы уверены, что практически у каждого в доме хранится фотоальбом со старыми фотографиями родных и близких. Покопайтесь в своих семейных альбомах. Мы думаем, там найдутся фотоснимки, которые будет интересно увидеть и читателям нашей газеты, и участникам проекта «Конаково. Век двадцатый» в социальных сетях «В Контакте» и «Одноклассники».

Присылайте свои фотографии к нам в редакцию, либо на электронный адрес газеты, или предлагайте в виде новости в группы проекта «Конаково. Век двадцатый» в соцсетях. Основные условия: фотография должна быть интересной широкому кругу читателей и обязательно сопровождаться кратким рассказом о том, что изображено на снимке и какие семейные воспоминания связаны с этим кадром.

Снимков на фотоконкурс так и не присылают и если дело так пойдет дальше, то фотоконкурс придется отменить. Но если конкурс все же состоится (а это зависит исключительно от активности читателей), то его участники будут поощрены памятными призами от «Зари». Итоги подведем в декабре, в канун юбилея газеты «Заря».

А сегодня вашему вниманию мы представляем фото из проекта «Конаково. Век двадцатый» - как пример того, как надо участвовать в конкурсе.

Эти фотоснимки в большом размере, вы можете посмотреть на страничках нашего проекта:

www.vk.com/oldkonakovo и www.ok.ru/konakovo.old

На снимках — строится новый город.

Снимки предоставлены семьей Курносовых



Шестидесятые годы стали для Конаковского района годами бурных перемен. Советский Союз, полностью восстановившийся после страшной войны, начал строить коммунизм. Лидер государства Никита Сергеевич Хрущев объявил, что развитой социализм в стране уже построен.

Маленький городок Конаково (около 15000 населения в начале 60-х) стал местом, которое выбрали партия и правительство для строительства крупнейшей в Европе тепловой электростанции. И станция начала строиться методом комсомольско-молодежной народной ударной стройки. Сюда поехали люди, в считанные годы население города выросло в 2 раза: на правом берегу Донховки был построен целый новый город энергетиков. В 1970 году в городе проживали уже 30000 человек. А старый город, сформированный вокруг фаянсового завода, еще долго был примером того, как жили конаковцы до эпохи перемен...