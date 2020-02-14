В «МОЛОДУЮ ГВАРДИЮ» НУЖНО ВХОДИТЬ С ИНИЦИАТИВАМИ

В феврале на территории Конаковского района открылось местное отделение «Молодой гвардии «Единой России». Оно стало седьмым отделением, которое запущено Тверским региональным штабом с 2019 года.

Первое заседание состоялась 7 февраля на базе МЦ «Иволга», которое лично провёл руководитель Тверского регионального отделения «МГЕР» Кирилл Николаев. Приглашёнными спикерами стали первый помощник главы Конаковского района Видади Тахмезов, начальник отдела молодёжной политики, культуры и спорта Александра Федотова и исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Ирина Третьякова.

Почётным гостям были представлены первые конаковские активисты, которым предстоит выполнять основные задачи «МГЕР» на территории города и района. Среди них ученики МБОУ СОШ №8, каждый из которых сможет внести неоценимый вклад в деятельность организации.

Марат Галин готов оказывать техническую поддержку организации, он увлекается фото- и видеосъёмкой, и ему будет интересно вести хронику Конаковского отделения «МГЕР».

Игорь Гулиян - один из передовых активистов школы, который уже готов со своими идеями выходить на более широкие площадки. Он уверен, что это станет возможно благодаря взаимодействию с «Молодой гвардией».

Елизавета Астахова имеет природный талант организатора, всегда готова довести до ума любую идею, с толком её описать и просчитать. Активно участвует во всех городских и районных мероприятиях. Артём Степанов - ещё один активист и графический дизайнер, готовый применять свои навыки в продвижении Конаковского отделения «МГЕР».

Анастасия Колесова и Анастасия Ваученкова, активистки и художники, чьи таланты очень востребованы в школе. Ещё одна Анастасия, Погодина, всегда хотела участвовать в массовых мероприятиях в качестве помощника и волонтёра, членство в «Молодой гвардии» поможет ей быть в курсе всех событий.

На первом заседании назначен и исполняющий обязанности руководителя Конаковского местного отделения «МГЕР». Им стал Владислав Жидких, именно он будет тем человеком, который сможет сплотить вокруг себя молодёжь Конаковского района. Владислав и сам выпускник МБОУ СОШ № 8, где весь педагогический коллектив помнит его как активного и отзывчивого ученика. После учёбы он живёт и строит карьеру в г. Конаково, общественную деятельность не прекращает. «Я очень горд, что мне предложили возглавить это общественное объединение. Для меня это серьёзный шаг, я готов учиться чему-то новому и вместе с ребятами продвигать лучшие идеи молодогвардейцев, - подчеркнул Владислав.

Всестороннюю поддержку молодым активистам готовы оказывать и представители власти. «В любом обществе большие надежды возлагают именно на молодёжь. Вы - та сила, которая может перевернуть серую обыденность своей инициативностью», - подчеркнул первый помощник главы Конаковского района Видади Тахмезов.

На первом заседании общественной организации обсудили цели и задачи, грантовую поддержку молодёжи, план мероприятий на ближайшее будущее и перспективные направления для развития. Например, участие молодогвардейцев в избирательных кампаниях не только в качестве политтехнологов и агитаторов, но и кандидатов.

Отметим, что каждый молодой житель нашего города может вступить в ряды «Молодой гвардии «Единой России». Это прекрасная возможность проявить свою социальную активность, стать частью большой семьи, которая стремится к решению самых актуальных и острых вопросов, продвигать передовые идеи молодёжной среды.

Подробную информацию можно узнать в сообществе https://vk.com/mgerkonakovo или по номеру телефона +7 903 804-84-82.

Анна РИХМАЙЕР.

Фото: Ирина Карпова.