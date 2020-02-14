10 февраля 1837 года от раны, полученной на дуэли с Дантесом, скончался русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. Конаковские школьники почтили память великого русского поэта исполнением не только его стихотворений, но и о нём советских и российских авторов.

В понедельник, 10 февраля, в актовом зале средней школы № 9 г. Конаково состоялся пушкинский вечер «России первая любовь...», посвященный 184-й годовщине со дня гибели Александра Пушкина. Учащиеся школы с 6 по 9 класс из клуба любителей поэзии «Свеча» преподавателя русского языка и литературы Натальи Петровны Волковой прочли стихи Пушкина, о Пушкине, а также исполнили сценку из его романа в стихах «Евгений Онегин». И пусть современные Евгений и Татьяна были в кроссовках, но зрителям выступление ребят понравилось, ведь тема любви вечна и понятна всем поколениям. На мероприятии присутствовали начальник управления образования администрации Конаковского района Михаил Кожехов и его заместитель Светлана Клюшанова.

Как говорил Достоевский, «Пушкин – это наше всё…». Его творческое наследие живёт в веках. Учащиеся Дарья Волкова, Алина Пундзис, Станислав Кабанкин, Алиса Самостроенко, Мария Ярошенко, Кирилл Выханов, Владимир Тимофеев, Александра Копылова и Софья Кавычкина прочли прекрасные стихи наших российских и советских поэтов о Пушкине: Александра Блока, Леонида Филатова, Веры Инбер, Марины Цветаевой, Булата Окуджавы, Игоря Северянина, Андрея Дементьева, Фёдора Тютчева.

Библиотекарь Татьяна Бутузкина прочитала стихи собственного сочинения о великом поэте. Закончила интересное и познавательное мероприятие завуч по учебно-воспитательной работе Мария Монакова, которая призвала детей читать классику, чтобы не разучится общаться на красивом русском языке.

Людмила КИКАЛО.

Фото автора.