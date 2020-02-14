АФГАНИСТАН - НАША ПАМЯТЬ И БОЛЬ! ПАМЯТЬ ПЫЛАЮЩИХ ЛЕТ...

В начале февраля в рамках программы «Мое Отечество» по историко-патриотическому воспитанию молодежи в Редкинской центральной библиотеке для учащихся 8-х и 9-х классов школы № 2 были проведены уроки Мужества «Солдаты Отечества».

Во время показа мультимедийной презентации «Афганистан 1979-1989 гг.» школьники узнали подробно историю афганской войны, как сражались военнослужащие в тяжелейших горных условиях, оставаясь верными долгу и присяге, о боевых задачах советских войск, о выполненных заданиях Родины, о выводе войск из Афганистана. Для старшеклассников были прочитаны стихотворения воинов-афганцев, показаны отрывки из музыкальных видеороликов. Присутствовавшие почтили светлую память погибших в этой войне минутой молчания. Библиотекарь Н.И.Кирилина рассказала о земляках-редкинцах (их 25 человек), воевавших на границе и в горах Афганистана. Их выполненный гражданский долг может быть хорошим примером для каждого нового поколения.

С учащимися этих же классов в поселковом музее прошли патриотические беседы «Афганистан - наша память и боль», на которые пришел депутат Совета депутатов городского поселения п. Редкино и председатель Тверского союза пограничников, а также председатель Редкинского отделения ТРО «Российский союз ветеранов Афганистана» А.И.Бирюков. Он рассказал молодым людям о боевых буднях афганской войны, о трудностях службы в горячих точках, о 31-й годовщине вывода войск из Афганистана. Анатолий Игоревич душевно побеседовал с молодыми людьми о подготовке к службе в армии. Также 4 февраля на встречу в поселковый музей приходил Н.И.Трунтов, который поделился воспоминаниями о своей военной службе в Афганистане в 1980-х годах. Для учащихся в читальном зале была оформлена книжная выставка «Память пылающих лет».

Сотрудники Редкинской центральной библиотеки.