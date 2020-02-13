В Ржевском филиале Музея Победы прошел вечер памяти поэта-фронтовика Николая Зиновьева

13 февраля в Ржевском филиале Музея Победы в Хорошево состоялось памятное мероприятие, посвященное поэту-фронтовику Николаю Зиновьеву, который погиб в 1942 году в боях под Зубцовом.

Николай Зиновьев родился в деревне Негодяево Конаковского района Тверской губернии. Старший сержант Николай Семенович Зиновьев призван на фронт Куйбышевским райвоенкоматом города Москвы в 1941 году. Был командиром стрелкового отделения. Погиб 10 сентября 1942 года. Ему было всего 19 лет.

Учащиеся школ и студенты города Ржева и Ржевского района представили литературно-музыкальный спектакль, посвященный памяти нашего земляка. В постановке прозвучали стихи самого Николая Зиновьева и других советских поэтов, писавших о Великой Отечественной войне: Александра Твардовского, Михаила Матусовского, Константина Симонова.

В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны и члены литературного объединения «Истоки» города Ржева.

30 января в Хорошево началась установка центрального монумента Ржевского мемориала Советскому солдату. Мемориал станет филиалом московского Музея Победы. Его открытие – одно из ключевых событий празднования в 2020 году 75-летия Великой Победы. Идею создания комплекса поддержал Президент России Владимир Путин.

«Этот мемориал – пример того, как с помощью граждан, патриотических сил нашей страны и зарубежья можно создавать исторические монументы на века. Это место имеет большой потенциал для исторического и культурного воспитания подрастающего поколения, жителей и гостей Тверской области», – считает Губернатор Игорь Руденя.

25-метровая бронзовая скульптура весом более 80 тонн устанавливается на 10-метровом холме. На бетонных стенах в основании кургана закрепляются листы кортеновской стали с именами тысяч красноармейцев, погибших подо Ржевом, а также фотографии участников Ржевской битвы.

У мемориала создадут павильоны для медиапроектов: демонстрации фотографий, кадров военной хроники, связанных с операцией «Марс», Ржевской битвой, событиями на Калининском фронте.

Ржевский мемориал – первый крупнейший памятник советскому солдату в современной России. По масштабу и значению он встанет в один ряд с мемориальным комплексом на Мамаевом кургане в Волгограде, Памятнику Матросу и Солдату в Севастополе, комплексом «Поклонная гора» в Москве и другими знаковыми памятниками.

Возведение монумента ведется на народные пожертвования. Сделать свой вклад в создание мемориала может каждый. Сбор средств организован на сайте dar.histrf.ru. В настоящее время собрано почти 308 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области