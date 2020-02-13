БАНК РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ: В 2019 году объем вкладов населения Тверской области увеличился

В 2019 году в Тверской области объём банковских вкладов увеличился на 11,5% до 223,4 млрд рублей. 75 % процентов привлеченных средств составляют вклады населения. В банках у жителей региона хранится 168,4 млрд рублей.

Сумма вкладов индивидуальных предпринимателей составила 3,7 млрд рублей, что на 27,6% превышает показатели 2018 года.

Подавляющее большинство населения региона хранит деньги в национальной валюте - доля таких депозитов составляет 93%.

Как отмечают в Отделении Тверь ГУ Банка России по ЦФО, жители региона привержены сберегательной модели поведения – сумма накопленных на банковских счетах средств в 1,2 раза превышает объем задолженности граждан по кредитам, сумма которой по итогам года составила 137,9 млрд рублей.

Также эксперты Отделения Тверь напоминают о том, что денежные средства на счетах (вкладах) застрахованы государством. «Наряду с вкладчиками физическими лицами и индивидуальными предпринимателями, при наступлении страхового случая, малые предприятия могут рассчитывать на выплату страхового возмещения в размере 100% суммы денежных средств на всех его счетах (вкладах), но не более 1,4 млн рублей в совокупности в каждом банке», - уточнил Михаил Цибарев, начальник экономического отдела Отделения Тверь ГУ Банка России по ЦФО.

Отделение по Тверской области

Главного управления Банка России

по Центральному федеральному округу