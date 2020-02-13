300 займов планируется предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства Тверской области в рамках национального проекта в 2020 году

Выход 26 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) региона на экспорт, увеличение числа предоставляемых займов и поручительств – планы по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»в Тверской области в 2020 году.

В Верхневолжье реализуются 5 региональных составляющих нацпроекта.

«Ключевая задача – обеспечить рост числа малых и средних предприятий, а также трудоустроенных в них граждан. Приоритетными для поддержки в Тверской области являются производственные предприятия, крестьянско-фермерские хозяйства и туристические организации. Особое внимание необходимо уделить популяризации предпринимательства, обучению молодёжи основам бизнеса и поддержке старт-апов, созданных молодыми предпринимателями. От их успеха во многом будет зависеть успех реализации национального проекта в Тверской области», - считает Губернатор Игорь Руденя.

На текущий год предусмотрено предоставление субъектам МСП 300 займов на сумму485 млн рублей. В прошлом году по линии Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области субъектам МСП было предоставлено 218 займовна сумму более 335,7 млн рублей.

Также в этом году планируется предоставить 5 займов субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в моногородах.

Значимым итогом прошлого года стало открытие в Твери Центра оказания услуг «Мой бизнес», где предприниматели по принципу «одного окна» могут получить различные государственные услуги, консультации, пройти обучение, подать заявки на получение господдержки.

Кроме того, в 2019 году при участии Центра поддержки экспорта 33 субъекта МСП из 7 муниципальных образований приняли участие в бизнес-миссиях в Азербайджан, Тегеран, Венгерскую республику, Узбекистан, Армению, ФРГ. 40 субъектов МСП из 8 муниципальных образований посетили выставочно-ярмарочные мероприятия в Чехии, Германии, Москве.

Итогом реализации национального проекта к 2024 году должно стать увеличение количества предприятий с 47,4 тыс. до 52,2 тыс. (на 10%), занятых на них жителей региона – со 176 тыс. до 211 тыс. человек (на 20%). Предусмотрено существенное увеличение вклада малого и среднего бизнеса в валовой региональный продукт: с 33,4% в 2019 году до 40,8% в 2024 году.

Пресс-служба Правительства Тверской области