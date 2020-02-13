Тверская область по итогам января вошла в «тройку» самых упоминаемых в СМИ регионов в контексте национальных проектов

Тверская область заняла второе место по числу упоминаний в СМИ в контексте национальных проектов, инициированных Президентом России Владимиром Путиным. Об этом говорится в исследовании компании «Медиалогия», подготовленном специально для портала «Будущее России. Национальные проекты», оператором которого выступает ТАСС.

«Второй по числу упоминаний в январе стала Тверская область, которая в декабре также занимала второе место в рейтинге (результат января — 6,4 тысячи сообщений). Журналисты рассказывали о том, что министр просвещения РФ Ольга Васильева и губернатор Игорь Руденя посетили новую школу в микрорайоне «Брусилово» Твери, а также о старте работ по модернизации очистных сооружений в рамках проекта «Чистая вода», – отмечается в исследовании.

Напомним, в январе 29 января губернатор Игорь Руденя провёл в Правительстве Тверской области совещание по реализации национальных проектов в регионе. В режиме видеоконференцсвязи в нём приняли участие главы муниципалитетов. Обсуждались итоги работы в 2019 году и планы на 2020-й.

«В соответствии с Посланием Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, нужно решать масштабные социальные и экономические задачи. Темпы изменений должны расти с каждым годом, с ощутимыми для граждан результатами. Национальные проекты для нас – это возможность улучшить свою территорию, повысить качество жизни людей. Самым главным результатом должны стать позитивные изменения в демографии», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул: руководители региональных органов власти и главы муниципалитетов несут персональную ответственность за эффективное выполнение задач в рамках национальных проектов.