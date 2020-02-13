Тверская область вошла в «группу прорыва» рейтинга инвестиционной привлекательности по итогам 2019 года

Тверская область оказалась в числе 20 российских субъектов, которым в 2019 году удалось совершить настоящий прорыв в сфере инвестиций. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на седьмой ежегодный рейтинг инвестиционной привлекательности регионов Национального рейтингового агентства (НРА).

Большинству регионов России удалось сохранить свои позиции в рейтинге, но есть и заметное улучшение показателей. «Для перемещения в более высокие группы этот рост должен быть прорывным – такого результата удалось достичь 20 регионам, чьи рейтинговые оценки в 2019 году были повышены», – подчеркнули в НРА.

По итогам 2019 года агентство повысило рейтинг Тверской, Калининградской, Мурманской, Курской, Астраханской, Челябинской, Вологодской, Новгородской, Архангельской, Рязанской, Кемеровской, Псковской и Ивановской областей, Пермского, Камчатского и Забайкальского краев, республик Удмуртия, Чечня и Марий Эл, а также Севастополя.

Напомним, 14 января губернатор Игорь Руденя провёл заседание регионального правительства, на котором был рассмотрен проект государственной программы «Эффективное развитие экономики, инвестиционной и предпринимательской среды Тверской области» на 2020- 2025 годы.

«Программа является системообразующей для всех органов государственной власти и местного самоуправления. Ключевые задачи – рост экономики, привлечение инвестиций, развитие малого и среднего бизнеса. В числе важнейших показателей — повышение качества жизни наших граждан и рост числа рабочих мест во внебюджетной сфере. Эти факторы позволят решить задачу по улучшению демографической ситуации», – сказал Игорь Руденя.

Основной ориентир в работе по разным направлениям — эффективная реализация в Тверской области национальных проектов. Кроме того, до 2024 года запланировано выполнить 12 региональных приоритетных проектов, координировать которые будет единый проектный офис.

Итогом реализации программы должно стать достижение ряда ключевых показателей. Планируется, что в 2024 году валовый региональный продукт составит свыше 592 млрд рублей (на 163 млрд рублей больше, чем в 2019-м). Инвестиции в основной капитал ожидаются на уровне 100 млрд рублей по сравнению с 79 млрд рублей в 2019 году. Всего в настоящее время в Тверской области реализуется более 60 инвестпроектов сроком до 2028 года и созданием свыше 17 тысяч новых рабочих мест.

Среди новых мер поддержки бизнеса, предложенных в программе, – проведение мониторинга эффективности системы налогообложения и действующих налоговых льгот. Большой объём работы запланирован в сфере индустриальных парков, на эти цели заложено более 790 млн рублей. В 2020-2021 годах будут построены сети водоснабжения и водоотведения парка «Боровлёво-3» под Тверью, обеспечено газоснабжение площадки. Начата подготовка к созданию особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Эммаусс» в Калининском районе. В рамках промышленного парка «КСК» будет обеспечен льготный доступ малого бизнеса к производственным площадям. Также программой предусмотрены мероприятия по созданию в регионе кластера инновационного транспортного машиностроения.

В 2020 году в Тверской области начала действовать ещё одна новая мера поддержки – «промышленная ипотека» – предоставление займов на реализацию инвестпроектов по приоритетным направлениям. До 2023 года на эти цели заложено 650 млн рублей.

Порядка 118 млн рублей регион направит на развитие инфраструктуры на монотерриториях. Основную часть финансирования обеспечит фонд МОНОГОРОДА.РФ. В настоящее время в высокой готовности находится совместный проект по созданию в Кувшиново современного тепличного комплекса. Общий объём инвестиций в проект составит около 4,6 млрд рублей.