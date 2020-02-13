В Твери стартует серия круглых столов Российского исторического общества о роли водных путей в истории России и мировой политики

17 февраля в Тверском императорском дворце Российское историческое общество совместно с АО «Объединенная судостроительная корпорация» проведут круглый стол «Водные пути в истории России и мировой политики». Мероприятие в Твери откроет цикл тематических круглых столов, которые РИО совместно с АО «ОСК» планирует провести в течение 2020 года.

Событие приурочено к 550-летию путешествия тверского купца Афанасия Никитина в Индию. По мнению Губернатора Игоря Рудени, такие мероприятия играют важную роль в сохранении исторического наследия страны и Верхневолжья.

Круглый стол будет посвящен образам Афанасия Никитина и других путешественников, связанных с Волгой, в истории и культуре России. В этом контексте также будет затронута тема путешествия Екатерины II на галере «Тверь».

Участие в круглом столе примут член Президиума Российского исторического общества, исполнительный директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский, вице-президент АО «Объединенная судостроительная корпорация» Джахан Поллыева, директор Тверской областной картинной галереи Татьяна Куюкина, председатель Совета Ассоциации Тверских землячеств Сергей Спиридонов.

Также на мероприятие приглашены члены Совета отделения РИО в Твери, представители Архивного отдела Тверской области, Тверского государственного университета и других организаций.

Пресс-служба Правительства Тверской области