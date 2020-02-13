Для посетителей МФЦ Тверской области работает мобильное приложение

Для посетителей МФЦ Тверской области в тестовом режиме начало работать мобильное приложение «Мои документы онлайн», позволяющее повысить уровень сервиса и обслуживания граждан. Приложение позволяет снизить очереди при получении услуг в МФЦ, равномерно распределить нагрузки на отделения, повысить информированность граждан о предоставлении госуслуг, проводить дистанционные консультации через Интернет.

В Тверской области системная работа над повышением качества услуг МФЦ ведется по поручению Губернатора Игоря Рудени.

«Необходимо дополнительно развивать наши филиалы, чтобы получение услуг было не только доступным, но и удобным для каждого жителя Тверской области», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Приложение «Мои документы онлайн» для iPhone и Android – единственное полностью бесплатное приложение для посетителей центров «Мои документы» по всей России, в том числе и на территории Тверской области.

С его помощью пользователи имеют возможность удаленной записи в ближайшем отделении МФЦ среди отображенных на карте, предварительно ознакомившись со всей необходимой информацией.

Также приложение позволяет получать сведения об услуге, оказываемой в МФЦ и получать push-сообщения со статусом готовности результатов.

Для установки необходимо войти в App Store или Google Play. Ссылки на приложение есть и на официальном сайте https://моидокументы.онлайн. После установки приложения необходимо зарегистрироваться в программе.

Все МФЦ Тверской области представлены на интерактивной карте и в списке. Пользователь может узнать контакты центров, посмотреть карту проезда и график работы учреждений, записаться на прием на главной странице приложения по ссылке «Записаться на прием». Для записи необходимо выбрать филиал, услугу, дату и время записи, а после подтвердить запись.

Приложение предоставляет возможность отслеживать статус заявления путем получения Push-уведомления на мобильный телефон. Также узнать статус можно на главной странице приложения по ссылке «Узнать статус заявления», из личного профиля в меню «Статусы заявления».

С помощью мобильного приложения можно провести необходимые платежи, по QR, УИН или реквизитам независимо от банка, выпустившего карту.

Вопросы и предложения по работе приложения принимаются по телефону горячей линии 8-800-450-00-20.

Пресс-служба Правительства Тверской области