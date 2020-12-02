Тверская область вошла в число регионов с наиболее успешными практиками поддержки семей, приобретающих жилье в кредит

Опыт Тверской области по поддержке молодых семей с детьми при приобретении жилья с помощью ипотечного кредита, отмечен в специальном обзоре РБК.

Ресурс отмечает, что в Тверской области с 2020 года семьи могут получить дополнительные денежные выплаты на погашение ипотеки.

«Семьи, в которых родился второй ребенок, получат компенсацию до 300 тыс. руб. Если в семье родился третий ребенок, то размер компенсации возрастает до 500 тыс. руб. Воспользоваться ипотечной льготой смогут семьи, которые купили жилье в Тверской области и прописаны там, а одному из супругов не должно быть больше 25 лет», – разъясняет РБК.

Напомним, в 2020 году 191 молодая семья Верхневолжья получит областную поддержку на улучшение жилищных условий. Решение принято на заседании Правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя 11 февраля. Объем субсидий муниципалитетам на обеспечение жильем молодых семей в текущем году составит 100,9 млн рублей.

«Это возможность оказать поддержку молодым семьям в районах через сертификаты на приобретение нового жилья. Мы обеспечиваем такую помощь ежегодно. В 2020 году выходим на максимальный уровень обеспеченности поданных заявок от молодых семей», – отметил губернатор Игорь Руденя.

В 2019 году в Верхневолжье на обеспечение жильем молодых семей было выделено 97,3 млн рублей для улучшения жилищных условий 142 семей. Государственная программа в сфере обеспечения жильем молодых семей на территории региона действует с 2007 года. Жилищный сертификат может быть направлен на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита или займа на приобретение жилья, а также на строительство дома.

Весной 2019 года правительством региона по инициативе губернатора Игоря Рудени было принято решение о предоставлении молодым семьям, где родился или усыновлен ребенок, единовременной выплаты в размере до 200 тыс. рублей на частичное погашение ипотечного кредита. С 2020 года молодые семьи при рождении второго ребенка могут получить на погашение ипотеки еще до 300 тыс. рублей, а при рождении третьего малыша – до 500 тыс. рублей. Таким образом, молодая семья может получить в качестве поддержки в решении жилищного вопроса до миллиона рублей.