На Неделетверской книгисостоялась презентация книги лауреата областной премии им. М.Е. Салтыкова-Щедрина

В Твери продолжается Неделя тверской книги. Центральными событиями 12 февраля стали научно-практическая конференция«IX Исаковские чтения: древнерусское наследие и современность» и презентация книги лауреата областной литературной премии им. М.Е. Салтыкова-Щедрина Евгения Борисова.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, Неделя тверской книги – яркое событие в культурной жизни Верхневолжья. Подобные мероприятия способствуют сбережению и популяризации уникального культурного наследия региона и страны, позволяют открыть новые интересные страницы в истории.

Сегодня писателей, журналистов, ученых и краеведов на площадке Недели тверской книгиобъединили Исаковские чтения. В программу конференции вошли доклады о традициях древнерусской литературы в литературе нового и новейшего времени.

В Славянском зале прошла презентация книги «Автопортрет на фоне снегопада»прозаика, журналиста, члена Союза писателей России, заслуженного работника культуры РФ, Почетного гражданина Тверской области Евгения Борисова, который в 2019 году сталлауреатом ежегодной областной литературной премии им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. Произведение посвящено Верхневолжью в годы Великой Отечественной войны, послевоенное, советское и постсоветское время.

Также сегодня в программе Недели тверской книги – презентация издания «Дыхание утра» Вячеслава Крылова из Санкт-Петербурга, открытие художественной выставки участников IV Петербургской Международной биеннале детского творчества «Буква. Слово. Книга» и награждение тверских победителей.

XXVI Неделя тверской книги стартовала 11 февраля в столице Верхневолжья. Ежегодно событие объединяет писателей и журналистов, художников, музыкантов, краеведов, издателей, читателей и библиотекарей тверского и других регионов.

В рамках открытия Недели тверской книги начала работу выставка «Тверская книга – 2019», демонстрирующая около 500 изданий.Состоялось вручение «Приза симпатий библиотекарей авторам, издателям и читателям за бескорыстное и плодотворное сотрудничество с тверскими библиотеками» и диплома «Открытие года». Дан старт благотворительной акции «Книги для тверских библиотек», направленной на пополнение фондов.

Программа Недели тверской книги насыщена разнообразными событиями, в том числе посвященными юбилейным датам. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов состоится встреча с Марией Любимовой, внучкой Героя Советского Союза М.В. Смирновой. К 160-летию Тверской областной библиотеки – презентация проектов главной библиотеки региона. К 25-летию выхода в свет монографии Э. Клюга «Княжество Тверское (1247-1485 гг.)» – вечер с участием редакционного совета книги.

Также запланированы презентации книг А. Головкина «Деревенские нэпманы», Ф. Батыргареева «Метрические книги мусульман города Твери», В. Савельева «Тверской императорский дворец: таинства высочайшего быта», М. Соколовой «Повести и рассказы о Родине» и других авторов.

В рамках Недели тверской книги состоится награждение победителей и лауреатов III Областного творческого конкурса для читающей молодёжи «Пушкин. Театр. Тверь», приуроченного к 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина и Году театра в России.

В течение Недели читатели смогут не только посмотреть выставки и посетить мероприятия, но и выбрать лучшую тверскую книгу 2019 года. Итоги голосования «Лучшая книга – 2019. Выбор читателя» будут подведены на закрытии книжного праздника 17 февраля.

По окончании Недели в библиотеке им. А.М. Горького выставка «Тверская книга – 2019» продолжит свою работу в библиотеках области.

Пресс-служба Правительства Тверской области