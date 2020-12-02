В 2020 году Тверская область поддержит муниципалитеты, повышающие эффективность бюджетных расходов

Распределение дотаций муниципалитетам Тверской области на стимулирование повышения эффективности бюджетных расходов в 2020 году вошло в повестку заседания регионального Правительства, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

Область ежегодно оказывает финансовую поддержку муниципальным образованиям региона по ряду позиций.

«Главная цель – чтобы муниципалитеты могли участвовать в региональных программах по газификации, благоустройству общественных пространств и других направлениях», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Отдельное направление поддержки – муниципалитетам, повышающим эффективность бюджетных расходов, например, путем преобразования муниципальных образований, что позволяет значительно сократить расходы, в том числе на управленческие аппараты.

На заседании принято решение о выделении 2 млн рублей Лесному муниципальному округу, 3,5 млн рублей – Оленинскому, где в 2019 году прошло преобразование.

В прошлом году преобразования в Тверской области коснулись также города Вышний Волочек и Вышневолоцкого района, Весьегонского, Андреапольского, Оленинского, Лесного районов.

В 2020 годув рамках принимаемых законов о преобразовании муниципальных образований предусмотрены дотации в сумме 19 млн рублей.

Преобразования направлены на оптимизацию территориальной организации местного самоуправления. По мнению Игоря Рудени, основная задача этих процессов –повышение удовлетворенности населения качеством государственного и муниципального управления. Кроме того, этодает возможности для равномерного, долгосрочного финансирования по ключевым направлениям: ремонту дорог, модернизации сферы ЖКХ, развитию инфраструктуры, решению вопросов занятости, демографии, здравоохранения.

Пресс-служба Правительства Тверской области