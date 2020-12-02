Пять поисковых объединений Тверской области получат поддержку из регионального бюджета

В 2020 году пять поисковых объединений Тверской области получат поддержку из областного бюджета. Решение принято на заседании Правительства Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

Как отметил на заседании глава региона, в год 75-летия Великой Победы работа по поиску останков солдат и офицеров, погибших на тверской земле во время Великой Отечественной войны, имеет особое значение.

Областные средства предназначены для возмещения затрат поисковиков по выявлению неизвестных воинских захоронений, установлению имен солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны и пропавших без вести.

Субсидии для обеспечения работы поисковых объединений в региональной Вахте Памяти-2020 направят Тверской поисковой организация «За Родину!», Ржевской городской общественной организации «Военно-исторический поисковый центр. Память 29 армии», Тверской областной общественной организации «Витязь», научно-историческому военно-патриотическому центру «Подвиг». Общий объём поддержки составит 1,5 млн рублей.

По итогам 2019 года поисковиками Тверской области обнаружены и подняты останки 922 бойцов, установлено 55 имен погибших солдат, найдены родственников 30 солдат. В 10 муниципальных образованиях прошли траурные мероприятия по захоронению останков 2389 солдат и офицеров Красной Армии.

Также 5 млн рублей предусмотрено на проведение Международной военно-исторической экспедиции «Ржев. Калининский фронт», которая пройдет в Тверской области с 23 апреля по 7 мая. В сезоне 2020 года полевой лагерь сможет принять более 500 человек. В работе экспедиции примут участие представители поисковых отрядов из регионов Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья.

С 2019 года лагерь поисковиков расположен вблизи строящегося Ржевского мемориала Советскому солдату в деревне Хорошево Тверской области.

Мемориальный комплекс будет открыт к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области. Идею его создания поддержал Президент России Владимир Путин.

Возведение монумента ведется на народные пожертвования. Сбор средств организован на сайте dar.histrf.ru, в настоящее время собрано более 307,8 млн рублей.

Тверская область взяла на себя обязательства по благоустройству территории, обустройству общественных пространств, созданию инженерной инфраструктуры комплекса, включая электроснабжение и доступ к интернету.

В районе монумента проводится реконструкция дороги. Будут также оборудованы съезды и выезды с территории мемориального комплекса, рядом появится современный автозаправочный комплекс «Лукойл».

30 января началась установка центрального монумента Ржевского мемориала Советскому солдату. Главная фигура мемориала – 25-метровая скульптура солдата, установленная на 10-метровом восьмигранном холме. На листах кортеновской стали у основания увековечат имена солдат, павших в боях под Ржевом и похороненных на территории района.

Мемориальный комплекс в память обо всех советских солдатах Великой Отечественной войны возводится на месте кровопролитных боев под Ржевом 1942-1943 годов. В музее у мемориала Ржевскому солдату предполагается сделать павильоны для медиа-проектов для демонстрации фотографий, кадров военной хроники, связанных с операцией «Марс», Ржевской битвой, событиями на Калининском фронте.

Пресс-служба Правительства Тверской области