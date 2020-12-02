191 молодая семья Верхневолжья получит в 2020 году областную поддержку на приобретение

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191 молодая семья Верхневолжья получит в 2020 году областную поддержку на улучшение жилищных условий. Решение принято на заседании Правительства Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

Объем субсидий муниципалитетам на обеспечение жильем молодых семей в 2020-м составит 100,9 млн рублей.

«Это возможность оказать поддержку молодым семьям в районах через сертификаты на приобретение нового жилья. Мы обеспечиваем такую помощь ежегодно. В 2020 году выходим на максимальный уровень обеспеченности поданных заявок от молодых семей», – отметил Игорь Руденя при общении с журналистами после заседания.

В 2019 году в Верхневолжье на обеспечение жильем молодых семей было выделено 97,3 млн рублей для улучшения жилищных условий 142 семей. Государственная программа в сфере обеспечения жильем молодых семей на территории региона действует с 2007 года. Жилищный сертификат может быть направлен на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита или займа на приобретение жилья, а также на строительство дома.

Весной 2019 года Правительством региона было принято решение о предоставление молодым семьям, где родился или усыновлен ребенок, единовременной выплаты в размере до 200 тыс. рублей на частичное погашение ипотечного кредита. С 2020 года молодые семьи при рождении второго ребенка могут получить на погашение ипотеки еще до 300 тыс. рублей, а при рождении третьего малыша – до 500 тыс. рублей. Таким образом, молодая семья может получить в качестве поддержки в решении жилищного вопроса до миллиона рублей.

Семейная и демографическая политика стала ключевой темой Послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию РФ 15 января. В Тверской области сформирована госпрограмма для решения задач, поставленных в национальном проекте «Демография».

Меры, включённые в программу, направлены на поддержку семей от рождения детей и в процессе их воспитания. Особое внимание уделено семьям с тремя и более детьми, пропаганде многодетности и ответственного родительства, вопросам улучшения жилищных условий.

Пресс-служба Правительства Тверской области